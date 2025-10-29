Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 29 de octubre en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 29 de octubre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.48 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.07 y 18.07 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un precio de 18.48 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.22 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en negativo tras el cierre de mercado de divisas. Su cotización está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar cambia su evolución habitual y cotizó hoy en rojo. Luego de mantener la jornada previa sin cambios, hoy su valor es de 498.89 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 63.99 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.48 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.22 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 498.89 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 63.99 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos contrastar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.