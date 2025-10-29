Dos empleados de un condado en Texas se enferman tras manipular folleto con fentanilo

Dos empleados del condado de Montgomery, en Texas, se enfermaron el martes después de manipular un folleto contaminado con fentanilo, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:25 p. m. frente a la Biblioteca Sucursal RB Tullis, en la localidad de New Caney, cuando una mujer se acercó a los trabajadores de mantenimiento del condado y les entregó un folleto húmedo de color rosado con un mensaje de carácter religioso.

Media hora después, los empleados comenzaron a sufrir temblores en las manos, mareos y sofocos, por lo que acudieron a la comisaría local. Allí, los agentes realizaron una prueba que dio positivo por fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y que puede resultar letal incluso en cantidades mínimas.

Un riesgo que puede ser mortal al tacto

El oficial retirado de Houston Mark Stephens advirtió que el caso ilustra la extrema peligrosidad de esta sustancia: “Ya no se puede confiar en cualquiera, especialmente cuando se trata de fentanilo”, señaló. “He visto a agentes perder el conocimiento solo porque el viento sopló e inhalaron el polvo. Es una droga mortal, mortal”.

Stephens recordó que los socorristas ahora portan Narcan, un medicamento que revierte los efectos de una sobredosis, precisamente por el riesgo de exposición accidental.

La Oficina del Alguacil del Precinto 4 pidió a la ciudadanía mantener la calma, pero ser precavida al aceptar objetos de extraños.

Con la cercanía de Halloween, las autoridades reiteraron la necesidad de revisar los dulces y empaques antes de que los niños los consuman.

Los investigadores obtuvieron un video de vigilancia del estacionamiento de la biblioteca que muestra el momento del intercambio y que podría conducir a la identificación de la sospechosa.

El fentanilo, responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año, sigue siendo una de las principales amenazas de salud pública en el país.

