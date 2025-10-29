Israel retoma el cese al fuego en Gaza después de lanzar un ataque que mató a más de 100 personas

Después de haber efectuado una ofensiva en todo el enclave palestino, donde atacó lo que describió eran “instalaciones terroristas y terroristas” dentro de Gaza, ocasionando la muerte de más de 100 personas, el gobierno israelí afirmó haber retomado el cese al fuego en la región.

Bajo el argumento de que el grupo islámico Hamás había recurrido a “constantes violaciones” en el acuerdo de cese al fuego firmado días atrás con Israel, Benjamin Netanyahu, primer ministro de la nación judía, les ordenó el martes por la mañana a sus tropas ejecutar de inmediato “ataques contundentes en la Franja de Gaza”.

“Al finalizar las consultas de seguridad, el primer ministro ha ordenado al escalón militar llevar a cabo de inmediato contundentes ataques en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado divulgado por la oficina de Netanyahu.

Fue así como, horas después, volvieron a escucharse las detonaciones de varios artefactos explosivos en la región habitada por los palestinos con consecuencias funestas para estos.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News, Khalil Al-Daqran, portavoz del Ministerio de Salud palestino en Gaza, indicó que más de 104 personas, entre ellas más de 40 niños y 20 mujeres, perdieron la vida a consecuencia de la ofensiva militar efectuada por las tropas israelís.

Muhammad Abu Salmiya, director del Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, confirmó la misma cifra de víctimas.

Aunque las tropas israelís rompieron un acuerdo de cese al fuego en Gaza, recibieron el respaldo de Estados Unidos como mediador en el conflicto con el grupo islámico Hamás. (Crédito: Fuerzas de Defensa de Israel vía AP)

Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dieron a conocer que sólo sufrieron la baja de Yona Efraim Feldbaum, un sargento mayor de 37 años perteneciente a la reserva israelí que tenía pasaporte estadounidense.

Al respecto, el grupo islámico Hamas calificó los ataques de Israel como una “violación flagrante” del acuerdo de cese al fuego en Gaza y solicitó la intervención de los mediadores en el conflicto bélico para presionar a Israel a detener futuros ataques.

Sin embargo, el presidente Donald Trump expresó su apoyo a Benjamin Netanyahu al justificar los ataques del ejército judío en respuesta al asesinato de un soldado israelí durante un intercambio de disparos en Rafah, la ciudad más meridional de Gaza.

“Los israelíes contraatacaron, y deben contraatacar cuando eso sucede”, expresó a un grupo de periodistas que lo acompañaban a bordo del Air Force One durante una gira de trabajo que realiza por Asia.

