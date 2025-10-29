La hija de Brigitte Macron asegura que la salud de su madre “se deterioró” por las afirmaciones de que es una mujer transgénero

La hija de Brigitte Macron declaró ante un tribunal de París que el ciberacoso sexista que sufrió su madre afectó negativamente la salud de esta.

Tiphaine Auzière, de 41 años, es hijastra del presidente francés Emmanuel Macron.

Auzière declaró en el segundo y último día del juicio contra 10 personas acusadas de difundir afirmaciones sin fundamento sobre el género y la sexualidad de la esposa del mandatario francés.

Brigitte Macron, de 72 años, ha sido objeto de teorías conspirativas que aseguran que es una mujer transgénero.

“Es importante estar aquí hoy para expresar el daño que ha sufrido mi madre”, declaró Auzière.

“Quería dar cuenta de cómo ha sido su vida desde que empezó a ser blanco de estos ataques”.

Auzière dijo que ha notado un cambio y un “deterioro” en la salud de su madre desde que comenzaron a circular las afirmaciones sobre su género y sexualidad.

La esposa del presidente francés “ha tenido que ser cuidadosa con su vestimenta, su postura… Sabe perfectamente que su imagen será utilizada para respaldar estas teorías”, declaró Auzière.

Getty Images: Brigitte y Emmanuel Macron se casaron en 2007, cuando él tenía 29 años y ella 54.

Añadió que no pasaba un día sin que las afirmaciones le fueran comunicadas a la primera dama de Francia, “incluso por alguien con buenas intenciones y que la compadece”.

Aunque Auzière dijo que su madre “había aprendido a vivir con ello”, explicó que ha sufrido por las repercusiones en sus nietos, quienes han sido objeto de burlas en la escuela.

Ella “no ha sido elegida, no le ha pedido nada a nadie y está siendo atacada”.

Los fiscales piden penas de prisión suspendida de entre 3 y doce meses para los acusados y multas de hasta $9,300.

Los acusados

En la lista de acusados, de entre 41 y 65 años, figuran un funcionario electo, un galerista y un profesor.

Uno de ellos, Aurélien Poirson-Atlan, está señalado por decir a sus 200,000 seguidores en línea que Brigitte Macron es una mujer transgénero y que la diferencia de edad de 24 años entre ella y Emmanuel Macron constituye “pedofilia sancionada por el Estado”.

Poirson-Atlan declaró ante el tribunal el martes que era un “satírico” que pretendía simplemente presentar “un punto de vista diferente al de los medios de comunicación tradicionales”.

Otras dos acusadas, la autoproclamada periodista independiente Natacha Rey y la adivina de internet Amandine Roy, ya fueron declaradas culpables de difamación el año pasado por afirmar que la primera dama de Francia nunca había existido y que su hermano se había cambiado de género y había empezado a usar su nombre.

Luego fueron absueltas por un tribunal de apelaciones.

Otros acusados ​​también afirmaron haber ejercido su “libertad de expresión”.

Getty Images: El mandatario francés junto a su esposa y su hijastra.

Pruebas de ser una mujer

Uno de los acusados pidió a los Macron publicar fotos de Brigitte Macron embarazada para demostrar que es una mujer biológica.

Los Macron anunciaron que presentarán esas pruebas en los procedimientos judiciales contra la influencer estadounidense de derecha Candace Owens.

Owens ha defendido repetidamente que Brigitte Macron es un hombre. En marzo de 2024, dijo que apostaría toda su reputación profesional.

A principios de este año, el abogado de los Macron en el caso, Tom Clare, declaró a la BBC que la pareja presentaría pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal estadounidense para demostrar que Brigitte Macron es una mujer.

“Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que someterse a este tipo de pruebas”, declaró.

Brigitte Macron conoció a su actual esposo cuando era profesora en su escuela secundaria.

La pareja se casó en 2007, cuando Emmanuel Macron tenía 29 años y ella, 54.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.