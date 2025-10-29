Tragedia en Base Aérea Wright-Patterson: tres empleados muertos en un aparente caso de homicidio-suicidio en Ohio

Una tragedia sacudió a la Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, en Ohio, luego de que tres empleados fueran hallados muertos en distintos lugares del área de Dayton entre la noche del 24 de octubre y la madrugada del 25.

Las víctimas fueron identificadas como el primer teniente Jaime Gustitus, de 25 años, miembro del 711th Human Performance Wing; Jaymee Prichard, de 33 años, del Centro de Gestión del Ciclo de Vida de la Fuerza Aérea; y Jacob Prichard, de 34 años, quien también trabajaba en el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea.

Según los primeros indicios, Jacob Prichard habría asesinado a su esposa Jaymee y al teniente Gustitus antes de quitarse la vida.

Cronología de una noche violenta

El Departamento de Policía de West Milton informó que una residente del municipio de Sugarcreek llamó al 911 poco antes de las 2:00 a. m. del sábado tras escuchar un fuerte golpe y ver cómo su puerta de vidrio se rompía.

La mujer relató que un hombre desconocido —luego identificado como Jacob Prichard— apareció en su patio afirmando tener “un arma para vengarse”. Poco después, huyó del lugar.

Minutos más tarde, las autoridades localizaron el cuerpo del teniente Jaime Gustitus dentro de su condominio. Según el jefe de policía Doyle Wright, todo apunta a que fue asesinado por Prichard, quien mantenía una relación de amistad con él y con su esposa Jaymee debido a su trabajo conjunto en la base.

Posteriormente, cámaras de seguridad registraron a Prichard llegando al edificio municipal de West Milton alrededor de las 4:00 a. m., donde se estacionó en la zona de intercambio de seguridad, abrió el maletero de su vehículo y se quitó la vida.

La Fuerza Aérea promete una investigación exhaustiva

La Oficina de Investigación Criminal de Ohio y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (AFOSI) están al frente del caso.

La teniente general Linda Hurry, subcomandante del Comando de Material de la Fuerza Aérea, expresó el profundo dolor de la institución: “Estamos profundamente entristecidos por este trágico suceso. Acompañamos en nuestras oraciones a las familias y seres queridos afectados. Nos comprometemos a investigar a fondo y a garantizar que reciban el apoyo que necesitan en estos momentos difíciles”.

Los tres fallecidos estaban estrechamente vinculados profesionalmente dentro de la Base Wright-Patterson, una de las instalaciones militares más grandes y tecnológicamente avanzadas de Estados Unidos.

El teniente Gustitus, recién ascendido, trabajaba en proyectos de rendimiento humano y entrenamiento militar; mientras que los Prichard estaban asignados a áreas de investigación y gestión. Las autoridades no han revelado los posibles motivos del crimen, aunque fuentes policiales indicaron que se indagan tensiones personales dentro del círculo laboral.

La noticia ha dejado consternación entre los empleados y familiares de la base, ubicada en las afueras de Dayton. “Es una pérdida devastadora para nuestra comunidad. Todos se conocían y trabajaban codo a codo”, dijo un miembro del personal a Fox News que pidió no ser identificado.

Las banderas en Wright-Patterson ondean a media asta, mientras la investigación busca esclarecer las circunstancias de uno de los episodios más trágicos recientes dentro de una instalación militar estadounidense.

