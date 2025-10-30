Pinterest acaba de cambiar para siempre: así funciona su nuevo asistente con IA que querrás probar ya

Pinterest, esa plataforma que todos usamos para encontrar inspiración para nuestro próximo corte de pelo, la receta de la cena o la remodelación de la sala, acaba de soltar una bomba que promete cambiar la forma en que interactuamos con ella.

Esta semana, la compañía presentó su nuevo Asistente de Pinterest, una herramienta impulsada por inteligencia artificial diseñada para convertir la plataforma en un ecosistema mucho más inteligente, personalizado y, sobre todo, orientado a la acción. Olvídate de ver a Pinterest solo como un tablero de ideas; ahora quiere ser tu cómplice de compras y tu estratega de marketing personal.

Este movimiento es una declaración de intenciones en toda regla. Pinterest ya no se conforma con ser el lugar donde nacen las ideas, sino que busca acompañar al usuario en todo el viaje: desde el descubrimiento inicial hasta la compra final. Para los creadores de contenido y las marcas, esto se traduce en una oportunidad de oro. El asistente no es un simple chatbot, sino un motor proactivo que analiza tendencias, optimiza contenido y te susurra al oído qué es lo que tu audiencia quiere ver. Es, en esencia, la democratización de las herramientas de marketing avanzadas, puestas al alcance de todos.

¿Qué es y cómo funciona el nuevo Asistente de Pinterest?

Imagina que tienes un experto en marketing digital y un personal shopper trabajando para ti 24/7. Eso es, a grandes rasgos, el nuevo Asistente de Pinterest. Se trata de una capa de inteligencia artificial integrada en la plataforma que aprende constantemente de tu comportamiento, de los Pines que guardas, de los tableros que creas y de las búsquedas que realizas. Su objetivo principal es doble: por un lado, hacer que la experiencia de comprar sea increíblemente fluida y personal; por otro, potenciar a los creadores y empresas con herramientas de nivel profesional para que puedan hacer crecer su presencia de manera eficiente.

Para el usuario común, el asistente funciona en segundo plano, curando el feed para mostrarte productos y recomendaciones que se alinean con tu estilo. Si estás planeando una boda y has guardado varios Pines de decoración rústica, el asistente comenzará a sugerirte productos de ese estilo, desde centros de mesa hasta invitaciones, de diferentes vendedores, facilitando que conviertas esa inspiración en una compra real.

Para las empresas y creadores de contenido, el asistente es mucho más proactivo. Les ayuda a desarrollar una estrategia de contenido completa y personalizada para su marca. Esto implica analizar el mercado para identificar nichos y tendencias emergentes, y luego sugerir ideas de Pines que resonarán con la audiencia objetivo. Funciona como un director creativo que te guía sobre qué publicar y cuándo hacerlo para maximizar el impacto y la visibilidad dentro de la plataforma.

Las capacidades que prometen cambiar el juego

El verdadero poder de esta herramienta radica en sus funcionalidades específicas, que atacan los puntos débiles tanto de compradores como de vendedores. No estamos hablando de mejoras sutiles, sino de un rediseño fundamental de la experiencia de Pinterest, orientado a la eficiencia y los resultados. Es una solución integral que busca simplificar tareas complejas y ponerlas al alcance de cualquiera.

Una de sus capacidades más destacadas es la optimización de contenido basada en SEO. El asistente realiza análisis de palabras clave para ayudarte a elegir los títulos y descripciones más efectivos para tus Pines, asegurando que tu contenido sea descubierto por las personas adecuadas. Además, puede sugerir la creación de Pines específicos, desde infografías hasta galerías de productos, para captar mejor la atención. Para las empresas, esto significa menos tiempo adivinando y más tiempo creando contenido que realmente funciona.

Otras funciones clave incluyen:

Gestión y programación de Pines : Permite ahorrar una cantidad de tiempo considerable al automatizar la publicación de contenido en los momentos de mayor audiencia.



: Permite ahorrar una cantidad de tiempo considerable al automatizar la publicación de contenido en los momentos de mayor audiencia. Análisis de rendimiento : Ofrece información detallada sobre cómo están funcionando tus Pines, ayudándote a entender qué contenido resuena más con tu público y a ajustar tu estrategia sobre la marcha.



: Ofrece información detallada sobre cómo están funcionando tus Pines, ayudándote a entender qué contenido resuena más con tu público y a ajustar tu estrategia sobre la marcha. Administración de campañas : Para aquellos que invierten en publicidad, el asistente ayuda a optimizar las campañas para obtener un mejor retorno de la inversión, sugiriendo ajustes en la segmentación o el presupuesto.



: Para aquellos que invierten en publicidad, el asistente ayuda a optimizar las campañas para obtener un mejor retorno de la inversión, sugiriendo ajustes en la segmentación o el presupuesto. Integración con el comercio electrónico: Facilita la conexión entre los Pines y las páginas de venta de productos, haciendo que el proceso de compra sea más directo y reduciendo la fricción para el consumidor.

¿Qué pueden esperar los usuarios de esta nueva herramienta?

La llegada del Asistente de Pinterest marca un antes y un después para todos los que usan la plataforma. Los usuarios pueden esperar una experiencia mucho más rica, intuitiva y, sobre todo, útil. Para el comprador, significa descubrir productos que realmente le encantan de una manera casi mágica, como si la plataforma leyera su mente. La barrera entre “me gusta esto” y “quiero comprar esto” se desvanece, convirtiendo a Pinterest en un centro comercial personalizado.

Para los creadores de contenido y las pequeñas y medianas empresas, el asistente es un verdadero cambio de paradigma. Muchos emprendedores no tienen el tiempo ni los recursos para contratar a un experto en marketing, y esta herramienta viene a llenar ese vacío. Es un aliado estratégico que nivela el campo de juego, permitiendo que una pequeña tienda de artesanía compita en visibilidad con grandes marcas. Ahorrarán tiempo, optimizarán sus esfuerzos y, lo más importante, verán un impacto tangible en el tráfico y las ventas.

Sigue leyendo:

• Halloween: Ideas divertidas de Pinterest para disfrazar a tu mascota

• Cómo YouTube usa IA para editar tus videos sin pedirte permiso

• Qué se espera en 2025 de la inteligencia artificial, el avance que marcó un antes y un después en la historia de la tecnología