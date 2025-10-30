Robo al Museo del Louvre: arrestan a otro cinco sospechosos

Cinco nuevos sospechosos fueron arrestados en relación con el robo de las invaluables joyas de la corona francesa del Museo del Louvre, ocurrido el 19 de octubre, según confirmaron el jueves los fiscales franceses.

Las piezas, valoradas en $102 millones de dólares, siguen desaparecidas, y las autoridades continúan su investigación.

La fiscal Laure Beccuau informó que las detenciones tuvieron lugar en diversas operaciones a través de París y sus alrededores, incluidas zonas como la región de Seine-Saint-Denis. Aunque no se han revelado las identidades de los detenidos, uno de los nuevos arrestados está relacionado con el equipo de cuatro personas que perpetró el audaz robo a plena luz del día en la Galería Apolo del museo.

Robo a plena luz del día

Los ladrones, utilizando una cesta elevadora, escalaron el exterior del museo y forzaron una ventana para acceder a la Galería Apolo. En solo ocho minutos, se apoderaron de ocho piezas históricas de gran valor, incluyendo un conjunto de diadema, collar y pendientes de zafiro pertenecientes a las reinas Marie-Amélie y Hortense, así como un collar y pendientes de esmeraldas de la emperatriz María Luisa, esposa de Napoleón.

Un visitante del Museo del Louvre grabó a uno de los ladrones rompiendo una de las vitrinas para llevarse las joyas.

Según he leído, las alarmas de las ventanas exteriores de la sala estaban desconectadas por una falsa alarma previa.

Los ladrones tardaron solo cuatro minutos en… pic.twitter.com/4x0JtSmomb — Darío Madrid (@Dario_Madrid_F) October 19, 2025

Entre los objetos robados también se encontraban un broche relicario y la diadema de diamantes de la emperatriz Eugenia, una joya incrustada con esmeraldas y más de 1,300 diamantes. Aunque la corona de Eugenia fue encontrada dañada fuera del museo, otras piezas siguen sin ser localizadas.

Detenciones y avances en la investigación

Beccuau detalló que las búsquedas realizadas durante la noche no han permitido recuperar las joyas robadas. Sin embargo, otros dos miembros del equipo de asalto ya fueron detenidos el pasado domingo. Ambos fueron acusados preliminarmente el miércoles de conspiración criminal y robo organizado. Estos dos individuos, cuya participación en el atraco ha sido parcialmente confirmada, reconocieron su implicación en el robo.

Uno de los sospechosos, un ciudadano argelino de 34 años, fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba huir a Argelia. La policía había identificado previamente al hombre por infracciones de tráfico, y su ADN fue recuperado de una moto utilizada durante la fuga.

El otro detenido, de 39 años, fue capturado en su casa en Aubervilliers, un suburbio de París, y ya tenía antecedentes de robos. Su ADN coincidió con el encontrado en las vitrinas de la Galería Apolo y otros objetos dejados atrás por los ladrones.

Llamado a devolver las joyas robadas

En una conferencia de prensa, Beccuau hizo un llamado a quienes pudieran tener las joyas para que las devuelvan, advirtiendo que son “invendibles” debido a su valor histórico.

“Cualquiera que compre estas joyas estaría cometiendo un delito por ocultación de bienes robados”, afirmó. La fiscal destacó que aún hay tiempo para devolver las piezas sin enfrentar cargos.

Por su parte, Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre, reconoció que el robo fue posible debido a un “terrible fallo” en la seguridad del museo. Sin embargo, Beccuau descartó que se tratara de un trabajo interno, lo que ha aliviado a las autoridades del Louvre en cuanto a posibles implicaciones dentro del personal del museo.

El robo ha conmocionado a Francia y al mundo entero, no solo por el valor de las joyas robadas, sino también por la audacia y la rapidez con la que se ejecutó el atraco en uno de los museos más emblemáticos del mundo. Las autoridades continúan con las investigaciones mientras instan al regreso de las piezas robadas.

Joyas invaluables

Las joyas sustraídas son de incalculable valor histórico y cultural. La diadema de Eugenia, que fue parte de una serie de piezas de gran importancia para la familia imperial francesa, tiene un valor simbólico muy alto debido a su conexión con la historia de Francia. Su desaparición es considerada un golpe significativo para el patrimonio nacional.

Mientras tanto, el Museo del Louvre, que alberga miles de obras maestras del arte y la historia, sigue siendo uno de los destinos más visitados y venerados del mundo. La seguridad del museo está siendo evaluada y se prevé que se implementen nuevas medidas para evitar futuros incidentes.

Sigue leyendo: