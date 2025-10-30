Tres detenidos en Texas por secuestrar y abusar de un hombre durante casi una semana en un motel

Un hombre del norte del condado de Harris, Texas, denunció haber sido secuestrado y obligado a tener relaciones sexuales por una mujer que se hacía llamar “Cookie”, después de ser engañado con una falsa propuesta laboral.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, el hecho comenzó el 18 de octubre, cuando la víctima —que pidió mantener el anonimato— fue abordada por Esmeralda Peña, una conocida que le prometió ayudarlo a “ganar algo de dinero”.

Peña lo llevó hasta el motel Regency Inn, ubicado en Cypress Station, cerca de FM 1960, donde fue presentado a una mujer identificada posteriormente como Herbinique Forest, alias “Cookie”.

Golpes, drogas y amenazas de muerte

De acuerdo con los documentos judiciales, Forest inscribió al hombre en una página de acompañantes y lo obligó a ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero. Cuando él se negó, fue agredido y amenazado.

“Era un auténtico gueto. Daba miedo”, contó la víctima a Eyewitness News.

Tras un intento de fuga, las cámaras de seguridad de su apartamento captaron a Peña y Forest regresando junto a un hombre armado, identificado como Nickson Simmons. En el video se observa cómo el trío lo obliga a subir a un automóvil a punta de pistola.

“Cookie empezó a pegarme y me decía: ‘No te vayas nunca más’. Si lo hacía, me volaría la cabeza”, relató.

Durante los seis días siguientes, la víctima dijo haber sido golpeada, drogada y obligada a buscar clientes en el estacionamiento de una tienda Ross.

“Sabía que si les hacía ganar dinero, me mantendrían cerca. Así que solo intentaba sobrevivir”, contó.

El rescate y las detenciones

La pesadilla terminó el 24 de octubre, cuando el hombre logró enviar un mensaje de auxilio a su tía desde un teléfono que había escondido de sus captores. Ella acudió al estacionamiento donde se encontraba y logró rescatarlo.

Los tres sospechosos —Herbinique Forest, Esmeralda Peña y Nickson Simmons— fueron arrestados y acusados de secuestro agravado, permaneciendo detenidos en la cárcel del condado de Harris, según confirmaron las autoridades.

La investigación penal sigue en curso.

