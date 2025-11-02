Washington D.C. aplica toque de queda para menores por “comportamiento desordenado”

Las autoridades de Washington D.C. declararon “toque de queda limitado” con efecto inmediato para menores de 18 años tras varias semanas de “comportamiento desordenado”, así lo dio a conocer la alcaldesa Muriel Bowser.

“Estamos declarando un toque de queda juvenil limitado en Washington, DC.”, señaló la alcaldesa a través de sus redes sociales.

La funcionaria estadounidense precisó que la medida se aplica para todos los menores desde las 11:00 pm de ayer sábado 1 de noviembre, hasta las 6 de la mañana de este domingo 2 de noviembre, y continuaría hasta el miércoles 5 de noviembre.

“Con efecto inmediato, todos los menores de 18 años están sujetos a un toque de queda desde las 11PM hasta las 6AM, que se extenderá hasta el 5/11. Esto es en respuesta a varias semanas de comportamiento juvenil desordenado que puso en peligro tanto a ellos mismos como a otros”, precisó.

We are declaring a limited juvenile curfew in Washington, DC.



Effective immediately, all juveniles under the age of 18 are subject to a curfew from 11PM until 6AM, which will extend through 11/5.



This is in response to several weeks of disorderly juvenile behavior which… — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) November 1, 2025

Esta declaratoria de toque de queda se da luego de que se registraron varias peleas entre jóvenes en el Navy Yard la noche de Halloween.

La medida permitirá a la Policía Metropolitana designar ciertas partes de la ciudad de Washington D.C. como de “alto riesgo de alteración del orden”, las cuales podrían incluir Navy Yard; el Centro Recreativo Banneker cerca de la Universidad Howard; el área del corredor de U Street y el área de Union Station, entre otros.