El presidente de la comunidad valenciana Carlos Mazón dimite a días del aniversario de la tragedia de la DANA

“Ya no puedo más”.

Con esas palabras el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunció su dimisión al cargo este lunes.

La autoridad estaba en el centro de la polémica justamente a pocos días de celebrarse el funeral de las víctimas de la DANA, sistema frontal que dejó inundaciones inéditas en la provincia española en octubre del año pasado y que provocaron la muerte de 229 personas.

“Cometí errores y viviré con ellos toda mi vida, pero ninguno por cálculo político”, dijo Mazón en una conferencia de prensa a primera hora.

La gestión del militante del conservador Partido Popular (PP) en torno a la emergencia ha sido permanente foco de críticas. Pero su situación se complicó políticamente aún más tras el homenaje a las víctimas la semana pasada, donde familiares lo acusaron de “asesino”, “cobarde” y pidieron su renuncia.

Su salida coincide además, según reportan medios locales, con la jornada en que la periodista Maribel Vilaplana declarará ante la justicia. La profesional compartió mesa con Mazón por varias horas en un restaurante durante los primeros instantes de la emergencia.

AFP via Getty Images: Los familiares de las víctimas protestaron en contra de Carlos Mazón.

Según El País, Mazón se mantendrá como diputado, lo que le permite seguir aforado y no convocará elecciones anticipadas. De todas formas, llamó a las fuerzas mayoritarias de Les Corts Valencianes para elegir a un nuevo representante que lo reemplace.

“Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona”, recalcó, enfatizando en que “quizás mi marcha haga que se enfoque esta tragedia como se requiere”.

Mazón reconoció que fue un error haber mantenido su agenda ese día. “Era inimaginable que en unas horas el Poyo pasase de estar seco a una trampa mortal”, dijo.

“Cometí errores, lo reconozco. He pedido perdón y lo vuelvo a repetir. Pero ninguno fue por cálculo político o por mala fe”, agregó.

El dirigente recalcó que también se enfrentó a una campaña brutal de desprestigio y que estos últimos meses “han sido durísimos” y reiteró que en el mal manejo de la crisis el gobierno central también tuvo responsabilidades.

Sobre la reconstrucción de la zona, Mazón recalcó que se “requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos” y que se necesita de “alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos, complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat” para que se “demuestre que el Gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies”.

