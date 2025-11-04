Donald Trump le exigirá a Claudia Sheinbaum hacer más en la lucha contras los Cárteles

Aunque está satisfecho por el esfuerzo llevado a cabo por Claudia Sheinbaum, mandataria de México, en la lucha en contra de los Cárteles de la droga, el presidente Donald Trump le exigirá un mayor esfuerzo para erradicar a dichas organizaciones delictivas etiquetadas ya por el gobierno estadounidense como terroristas.

Durante una conferencia, Karoline Claire Leavitt, vocera de la Casa Blanca, fue cuestionada sobre el trabajo realizado por la primera mujer en gobernar a México en cuanto a temas relacionados con la estrategia de combate implementado en contra de los capos que producen y distribuyen drogas hacia el mercado estadounidense con serias afectaciones para su sociedad.

“En cuanto a Claudia Sheinbaum y la relación del presidente con ella, creo que él la respeta mucho como presidenta de México y también aprecia mucho la coordinación que ha proporcionado a la administración”, expresó.

No obstante, al considerar que todavía falta mucho por hacer, la republicana de New Hampshire anticipó la posibilidad de exigirle un mayor esfuerzo.

“Puedo hablar en nombre del presidente y decir que estamos presionando continuamente a México para que haga más por combatir el tráfico de drogas y los cárteles de la droga dentro de su país, y estamos colaborando con ellos en todo lo que podemos”, subrayó.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no permitirá ningún tipo de intervención estadounidense en México. (Crédito: Sáshenka Gutiérrez / EFE)

Cabe señalar que la vocera evitó pronunciarse sobre algunas versiones abordadas por medios informativos en México donde se habla de una posible operación donde participen elementos estadounidenses combatiendo a miembros de cárteles muy al estilo de la estrategia implementada en los últimos dos meses por la administración Trump en el Caribe y el Pacífico.

“No es algo que yo confirmaría desde esta tribuna, si estuviera ocurriendo, así que no voy a hacer comentarios al respecto”, externó.

Desde que Donald Trump abrió la posibilidad de fijarles aranceles a las exportaciones mexicanas dirigidas al mercado estadounidense en caso de no ver avances en la cooperación para cerrarle el pasó a la inmigración en la frontera y al tráfico de drogas, la administración de Claudia Sheinbaum ha focalizado el combate al narcotráfico en Sinaloa con el envío de más elementos del ejército; mientras que en la frontera limítrofe con Estados Unidos ahora resulta común observar a miembros de la Guardia Nacional patrullando los principales puntos donde suelen cruzar inmigrantes sin documentos.

