Sheinbaum descarta que ocurra una misión militar de Estados Unidos en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que Estados Unidos vaya a realizar una acción militar en México que presuntamente tendría el objetivo de atacar instalaciones y a líderes de la delincuencia organizada..

“No va a ocurrir, tenemos un entendimiento en seguridad, que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidosy que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado (Marco Rubio)”, afirmó.

En conferencia de prensa la mandataria mexicana respondió así sobre un informe de la cadena NBC donde señala que Trump tendría como plan expandir sus operaciones militares que realiza en el Caribe y Pacífico hacia territorio mexicano.

“Vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros y están al principio de este documento de entendimiento de respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad, y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los estados, entonces eso no va a ocurrir, no tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir eso”, reiteró la mandataria.

“Además no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado al presidente Trump, si sale en alguna llamada pues de que esa no es nuestra política y que no estamos de acuerdo”, enfatizó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

Desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo explicó que en alguna de las llamadas que ha sostenido con Trump el mandatario estadounidense le ha ofrecido ayuda para combatir al crimen organizado.

“Él en las llamadas telefónicas me ha dicho ´¿no requieren ayuda?, nosotros estamos dispuestos a enviar tropas y otros mecanismos para ayudarles en su lucha contra la delincuencia organizada´ y siempre le he dicho, muchas gracias presidente Trump pero no, México es un país libre, independiente y soberano y podemos coordinarnos de muchas maneras. Él siempre ha dicho ´¿cómo podemos coordinarnos?´, bueno se puede compartir información, se puede hacer como hasta ahora ha habido capacitaciones, de ambos lados de la frontera”, señaló.

La jefa del ejecutivo mexicano insistió en que la colaboración entre México y Estados Unidos es de compartir información y acciones de capacitaciones.

“Ha quedado claro eso, que nosotros no no estamos de acuerdo con ningún proceso de injerencismo ni intervencionismo y que colaboramos y nos coordinamos y somos un estado soberano”, manifestó.

