Exigen liberación de estudiante detenido por ICE hace tres meses

Un grupo de maestros y activistas unieron sus voces para exigir este lunes la liberación de Benjamín Marcelo Guerrero Cruz, el estudiante de la Reseda Charter High School arrestado por agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el viernes 8 de agosto cuando paseaba a su perrita por el barrio Van Nuys de Los Ángeles.

Benjamín Marcelo, hijo de una madre soltera, acababa de cumplir 18 años y estaba a punto de comenzar su último año en la Reseda High School.

Tras ser arrestado fue llevado a Arizona sin el conocimiento de su familia; y debido a la presión ejercida por su defensa fue regresado a California, donde permanece bajo custodia en el Centro de Detención de Adelanto.

“El sueña con el día que pueda regresar a la escuela y graduarse. Así que vamos a continuar peleando para que pueda lograrlo”, dijo la maestra Lizette Becerra, quien lo ha visitado en el Centro de Detención de Adelanto, donde lo tienen recluido.

El joven nacido en Chile tiene tres hermanos más, un par de gemelos de cinco años, y otro menor de seis años.

Benjamin Guerrero Cruz, el adolescente detenido por ICE en Los Ángeles. Crédito: Alida García | Cortesía

De acuerdo a un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional fue detenido por permanecer en el país con una visa de turista expirada, que lo obligaba a dejar el país el 15 de marzo de 2023.

“Estados Unidos ofrece a los inmigrantes indocumentados $1,000 y un vuelo gratuito para que se autodeporten ahora. Animamos a todas las personas que se encuentran aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y a reservar la oportunidad de regresar a Estados Unidos de la manera correcta y legal para vivir el sueño americano”, agregaron en el comunicado.

“De lo contrario, serán arrestados y deportados sin posibilidad de regresar”.

En la cuenta Help support a family in crisis after ICE detención en el sitio GoFundMe creada para recaudar fondos para la defensa legal de Benjamin y ayudar a su familia, el muchacho es descrito como “mucho más que un estudiante: es un hijo ejemplar, un hermano cariñoso, un amigo leal y un miembro valioso de nuestra comunidad”.

También revela que “asume una gran responsabilidad en casa, ayudando a cuidar a sus hermanos gemelos de cinco meses y a su hermano de seis años. Es un buen estudiante, de gran corazón, que siempre ha estado ahí para su familia”.

Maestros y activistas de Los Ángeles sale a dar la cara por Benjamín Marcelo Guerrero Cruz, el estudiante de Reseda High School arrestado por el ICE en agosto. Crédito: Ron Gochez | Cortesía

Rita Silva, organizadora de la cuenta de GoFundMe publicó una actualización de su caso diciendo que estas últimas semanas han sido difíciles e inciertas, pero su amor y generosidad le han recordado a Benjamin y a su familia que no están solos en este camino.

Pero además señaló que con cada donación, y cada vez que comparten la publicación y los mensajes de apoyo ha sido un salvavidas, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros demuestra que la luz de la comunidad brilla con más fuerza.

“Muchos de ustedes han preguntado por Athena (la perrita), y nos complace compartir buenas noticias: una maravillosa amiga la acogió con mucho cariño y ahora está de vuelta en casa con la familia. Su regreso ha traído consuelo y sanación, un pequeño resquicio de normalidad que ha alegrado el ánimo de todos”.

Benjamín Marcelo Guerrero Cruz de 18 años lleva casi tres meses bajo custodia del ICE. Crédito: Ron Gochez | Cortesía

En cuanto a Benjamin dijo que sigue aferrado a la esperanza.

“Con tan solo 18 años y toda una vida por delante, encuentra fortaleza al saber que cuenta con el apoyo de muchos. Su juicio está programado para principios de noviembre, en menos de dos meses, y su equipo legal está explorando todas las opciones posibles. Anhela volver a las aulas, donde pertenece”.

Rita dijo que Benjamín les pidió compartir que le llena de alegría saber que personas que ni siquiera conoce lo apoyan.

“Su apoyo me da esperanza cada día”, dijo Benjamín a través de Rita.

Agregó que mantener su nombre presente es uno de los actos de solidaridad más grandes que pueden ofrecer.

“Su apoyo sigue marcando una diferencia incalculable. Les permite a su familia salir adelante, cubrir sus necesidades básicas y concentrarse en lo más importante: el bienestar de Benjamin y la lucha por su futuro”, señaló Rita.

La comunidad pide que se libere al joven Benjamín Marcelo Guerrero Cruz, estudiante de Reseda Charter HS. Crédito: Cortesía

Se estima que al menos cuatro estudiantes de escuelas de Los Ángeles han sido detenidos por las autoridades de inmigración este verano.

Los casos más sonados han sido el arresto y deportación de Nory Sontay Ramos de 15 años, quien era estudiante de Miguel Contreras Learning Center; y el de Johanna de 17 años, estudiante de Maywood Academy High School. Ambas estudiantes fueron deportadas a Guatemala. Nory Sontay perdió a su madre en Guatemala, meses después de su dolorosa deportación.

Un estudiante de 15 años de la San Fernando High School fue detenido por el ICE durante unas horas, y posteriormente liberado.