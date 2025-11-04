Inmigrante mexicano acaba en el hospital tras violento arresto de ICE (Video)

La familia de Ricardo Aguayo Rodríguez, un inmigrante mexicano de 53 años, se enteró que había sido detenido por ICE a través de un video difundido en redes sociales. Las imágenes muestran al hombre en el suelo, en plena calle y siendo sometido violentamente por uno de los agentes.

El incidente ocurrió el pasado domingo, cuando Aguayo regresaba a su casa en bicicleta desde el supermercado. Según relató su hermana, Dora Suane, fue abordado cerca de la Avenida 17 y Main Street, en Melrose Park.

Según reportes de Noticias Telemundo y ABC7, las lesiones fueron tan graves que debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Gottlieb, donde pasó la noche. “Cuando vi el video, me dolió. Me puse a llorar desconsoladamente al ver que eso sucedía”, relató Natalie, sobrina del inmigrante.

La familia no pudo hablar con el inmigrante en el hospital

La angustia de la familia se incrementó cuando la hermana de Aguayo acudió al hospital para verlo. Allí solo pudo observar, a través de una puerta, que su hermano tenía la cabeza y el rostro vendados. “Los agentes estaban allí y no me dejaron entrar”, dijo Suane.

Un portavoz del Hospital Gottlieb explicó que se siguió el protocolo correspondiente al tratarse de una persona bajo custodia policial, asegurando que se le brindó atención médica compasiva.

Ricardo Aguayo fue dado de alta el lunes y continuó bajo custodia de ICE, sin posibilidad de verse o comunicarse con sus familiares.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado donde asegura que los agentes llevaban a cabo un operativo de control migratorio y que Aguayo “abandonó su bicicleta y huyó a pie” al verlos.

“Rodríguez se resistió violentamente y agredió a los agentes. El agente utilizó gas pimienta para controlar la situación y detener las agresiones. Ante la continua resistencia violenta de Rodríguez, que puso en peligro a los agentes, el agente recurrió a la fuerza física como último recurso”, indica el informe del DHS, publicado por ABC7.

También aclaran que los oficiales de inmigración “se enfrentan a agresiones masivas, vehículos utilizados como armas y violencia, y solo recurrent a la fuerza física como último recurso y tras repetidas advertencias”.

Por su parte, Brian Orozco, abogado de Aguayo, señaló que no ha visto evidencia de una orden de arresto activa contra su cliente y continúa intentando localizarlo para entender mejor lo sucedido.

