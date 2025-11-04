Suspenden vuelos en el aeropuerto Reagan tras alerta de bomba en avión de United Airlines

Una supuesta amenaza de bomba obligó a detener en tierra un avión de United Airlines en el aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), en Virginia, la tarde de este martes.

El vuelo, que había aterrizado procedente de Houston, fue inmovilizado mientras los pasajeros eran evacuados rápidamente, según informaron fuentes policiales citadas por The New York Post.

Vehículos de emergencia se desplazaron a la pista de aterrizaje para atender la situación, que llevó a una suspensión temporal de todas las operaciones aéreas en el aeropuerto, ubicado a las afueras de la capital estadounidense.

Las autoridades investigan la amenaza

Hasta el momento, la naturaleza exacta de la amenaza no ha sido esclarecida, y no se han reportado heridos ni daños.

La Administración Federal de Aviación (FAA) describió el incidente como un “problema de seguridad” y confirmó que el avión fue trasladado a una zona alejada de la terminal mientras se llevaban a cabo las inspecciones pertinentes.

“La FAA está al tanto de un problema de seguridad reportado en una aeronave en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA). Los pasajeros han sido evacuados y la aeronave se encuentra fuera de la terminal mientras las autoridades investigan”, señaló la agencia en un comunicado.

La restricción en tierra fue levantada antes de la 1:00 pm, y los vuelos comenzaron a reanudar operaciones de forma gradual, según confirmaron las autoridades aeroportuarias.

