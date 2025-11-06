Adolescente mató a tiros a un compañero de escuela en Florida por empujón en el pasillo

Un adolescente de 15 años fue arrestado en Florida acusado de asesinar a tiros a su compañero de clase después de una disputa surgida por un empujón en el pasillo de su escuela, informaron las autoridades.

El sheriff del condado de Orange, John Mina, explicó en rueda de prensa que el incidente ocurrió el 9 de octubre en la escuela secundaria Oak Ridge, en la localidad de Sky Lake.

El sospechoso, identificado como Jacori Redding, y la víctima, Pinien Dalmacy, de 16 años, se toparon accidentalmente en el pasillo y discutieron. Según el reporte policial, ambos acordaron pelearse en un parque cercano al finalizar las clases.

El ataque y la detención

De acuerdo con la investigación, Redding disparó dos veces contra Dalmacy en el parque antes de huir de la escena. Poco después, fue detenido dentro de la cafetería de la escuela, donde los agentes encontraron el arma en su mochila.

En un principio, fue acusado como menor por homicidio involuntario con arma de fuego y posesión de arma en una propiedad escolar, pero la Fiscalía decidió procesarlo como adulto, según informó el medio local WESH.

“El hecho de que algo tan insignificante como chocar con alguien en un pasillo haya terminado en una muerte es indignante”, declaró el sheriff Mina.

Un historial de violencia previa

Las autoridades revelaron que Redding había sido sancionado al menos 17 veces por peleas en la escuela y que ya enfrentaba cargos por robo de automóvil y resistencia a la autoridad sin violencia.

Además, los investigadores hallaron mensajes de texto en los que el adolescente afirmaba que planeaba fingir una pelea para luego disparar, lo que reforzó la acusación de homicidio intencional.

Familiares y amigos de Dalmacy lo describieron como un joven “lleno de luz, siempre sonriente y amado por todos”.

Su madre escribió en una campaña de GoFundMe: “Mi vida cambió para siempre cuando me arrebataron a mi bebé por algo tan absurdo. Nuestra familia está destrozada”.

Redding deberá comparecer ante el tribunal el próximo miércoles, donde un juez decidirá si permanece en prisión preventiva hasta el juicio. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 30 años de cárcel.

