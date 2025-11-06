Declaran culpable a famoso chef de Arizona por el crimen de su exesposa y sus dos hijos en Navidad

El chef vegano y exfigura televisiva Anthony Milan Ross, de 53 años, fue declarado culpable de tres cargos de asesinato en primer grado por matar a su exesposa y a sus dos hijos pequeños el 25 de diciembre de 2017, en uno de los crímenes más impactantes ocurridos en el condado de Maricopa.

El veredicto fue emitido por un jurado del condado, según confirmaron documentos judiciales y reportes de AZ Family. Además de los cargos de asesinato, Ross fue hallado culpable de tres cargos de agresión agravada y 17 cargos adicionales de agresión contra agentes del orden, tras abrir fuego contra policías durante un enfrentamiento que duró horas.

De acuerdo con la investigación, Ross asesinó a su exesposa Iris Ross, de 38 años, afuera de su apartamento en Phoenix, cuando ella acudió a recoger a sus hijos, Nigel, de 11 años, y Anora, de 10 meses.

Testigos declararon que el chef disparó a Iris mientras intentaba huir y luego se atrincheró en el apartamento con los niños.

Las autoridades irrumpieron en el lugar tras un enfrentamiento de siete horas, hallando los cuerpos de los dos menores en distintas habitaciones. Durante la intervención, Ross disparó contra los agentes, hiriendo a uno antes de rendirse.

De figura pública a asesino

Ross había ganado notoriedad como chef vegano, autor de libros de cocina y orador motivacional, y participó en el documental Eating You Alive (2016). Promocionaba un estilo de vida saludable y afirmaba haber perdido más de 200 libras con una dieta basada en plantas.

Sin embargo, según los fiscales, su carrera y su estabilidad personal colapsaron tras el divorcio solicitado por su esposa seis meses antes del crimen.

“El dinero, el éxito y la familia perfecta eran una fachada”, dijo el fiscal Richard Dusterhoft durante el juicio. “Lo planeó con antelación, buscó armas, químicos y hasta noticias sobre asesinatos familiares en Navidad”.

Solo un día antes de los asesinatos, Ross publicó en redes sociales un video donde aparecía sonriente con su hijo Nigel cantando “Santa Claus Is Coming to Town”.

“Estoy pasando el rato con Nigel en Nochebuena y vamos a hacer el ridículo”, decía entre risas el chef en el video, que finalizaba con un alegre “¡Feliz Navidad!”.

Horas después, envió un mensaje a la hermana de su exesposa confesando los crímenes: “Acabo de matar a Iris y a los niños”.

Juicio y sentencia pendiente

El proceso judicial inició en septiembre de 2025 y se extendió por varias semanas. La defensa alegó problemas mentales y depresión, mientras que la fiscalía sostuvo que Ross actuó con total premeditación.

El acusado enfrenta la posibilidad de cadena perpetua o la pena de muerte, según las leyes del estado de Arizona. La audiencia de sentencia está programada para el 9 de enero de 2026.

