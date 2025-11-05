Masacre familiar en Nueva York: un hombre asesinó a tres parientes y se quitó la vida

Un hombre de 44 años mató a tiros a su madre, su hija y al novio de esta antes de quitarse la vida en un perturbador episodio de violencia doméstica ocurrido la mañana del miércoles en el Bronx, Nueva York, informaron fuentes policiales.

La escena de la masacre familiar fue descubierta alrededor de las 9:45 de la mañana en un apartamento del complejo de viviendas Castle Hill Houses, ubicado en la avenida Lacombe, cerca de la avenida Turneur, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Todas las víctimas y el agresor fueron declarados muertos en el lugar, indicaron las autoridades.

Tres generaciones víctimas de un mismo hecho

De acuerdo con fuentes citadas por medios locales, la madre del atacante, de 75 años, fue hallada muerta en la parte trasera del apartamento, cerca del dormitorio.

Su hija, de 26 años, fue encontrada también en la zona posterior de la vivienda, mientras que el novio de la joven yacía sin vida cerca de la entrada principal.

El sospechoso, cuyo nombre no ha sido revelado, habría dejado un mensaje de voz a su hijo de 20 años, que vive en Carolina del Norte, antes de cometer el crimen.

Las imágenes de seguridad revisadas por los investigadores muestran al hombre saliendo del apartamento alrededor de las 8:10 a. m. y regresando minutos después, momento en que aparentemente se quitó la vida. Fue hallado sentado en el sofá con una pistola en la mano.

La alerta llegó por una llamada de verificación de bienestar

Según las autoridades, la madre del hijo del agresor llamó a la policía para solicitar una verificación de bienestar, lo que llevó al descubrimiento de los cuerpos.

La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York determinará oficialmente las causas de muerte de las cuatro personas.

El caso continúa bajo investigación como un homicidio-suicidio.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York