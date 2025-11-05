Fugitivo buscado por matar a su abuela, quemar su casa y apuñalar a un agente en Carolina del Norte

Los alguaciles federales de Estados Unidos se sumaron a la búsqueda de Dominic Liam Connelly, un hombre de 24 años acusado de asesinar a su abuela, incendiar su casa y apuñalar a un agente en Carolina del Norte.

Connelly fue visto por última vez el 31 de octubre en Vanceboro, en el condado de Craven, y las autoridades advierten que se le considera armado y peligroso.

Su abuela, Patricia Jean Timek Lopedote, de 72 años, fue hallada muerta entre los restos calcinados de su vivienda el 25 de octubre. Los investigadores confirmaron que el incendio fue provocado.

Apuñaló a un agente y escapó

Cuatro días después del asesinato, el 29 de octubre, Connelly presuntamente apuñaló a un agente de policía en Vanceboro. El oficial sobrevivió, pero el sospechoso logró escapar.

Desde entonces, ha sido visto en distintas ocasiones. Una cámara de seguridad lo captó el 31 de octubre cerca del número 10,000 de la carretera US 17, vestido con camisa negra, pantalones de camuflaje y cargando una bolsa.

El 4 de noviembre, una cámara Ring volvió a registrarlo, esta vez con ropa beige, una mochila, una manta y una garrafa de un galón.

Creen que recibe ayuda para ocultarse

El sheriff Chip Hughes dijo a medios locales que Connelly podría estar recibiendo ayuda de familiares o conocidos.

“Tenemos motivos para creer que podría haber gente que le esté ayudando de alguna manera, ya sea con dinero, comida, agua o ropa”, declaró.

Debido a la continua búsqueda, las escuelas locales han impartido clases a distancia y los eventos de Halloween fueron reprogramados, según reportó WCTI-TV.

Las autoridades pidieron a los residentes revisar sus cámaras de seguridad y reportar cualquier pista.

Quien vea al sospechoso debe llamar al 911, y quien tenga información puede contactar a los Alguaciles Federales al 1-877-WANTED2.

Craven County Crime Stoppers y los U.S. Marshals están ofreciendo una recompensa de $5,000 por información que lleve al arresto de Dominic Connelly.

Antecedentes del sospechoso y de la víctima

Los registros judiciales indican que Connelly enfrentó cargos en 2017 por contribuir a la delincuencia de un menor y violar la libertad condicional. Hasta 2021, figuraba viviendo en la misma dirección que su abuela.

Un obituario en línea describe a Patricia Lopedote, residente de Havelock, como “una cuidadora cariñosa, una cocinera generosa y una persona que amaba hacer regalos caseros”.

