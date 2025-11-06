Pronóstico del clima en Los Ángeles para este jueves 6 de noviembre

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para vivir un jueves de escasa nubosidad. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:17 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:56 h. En total tendremos 11 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 77 grados Fahrenheit (14 y 25ºC).

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.