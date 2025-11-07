Entregan paquete sospechoso en una base militar de Maryland y varias personas enfermaron

Un paquete sospechoso fue entregado el jueves en una base militar estadounidense en Maryland, lo que provocó que al menos siete personas enfermaran y fueran trasladadas al hospital, según informó CNN.

Varias personas fueron llevadas al Centro Médico Malcolm Grove, ubicado en la base, después de que se abriera el paquete, que contenía un polvo blanco desconocido, indicaron a dicho medio tres fuentes familiarizadas con la investigación.

Un comunicado de la Base Conjunta Andrews, situada en las afueras de Washington D.C., señaló que un edificio de la base fue evacuado después de que una persona abriera un paquete sospechoso.

“Como medida de precaución, el edificio y el edificio contiguo fueron evacuados, y se estableció un cordón de seguridad alrededor de la zona”, señala el comunicado.

“Los servicios de emergencia de la Base Conjunta Andrews se desplazaron al lugar, determinaron que no existían amenazas inmediatas y entregaron la escena a la Oficina de Investigaciones Especiales. La investigación sigue en curso”, se agrega.

Una de las fuentes indicó que una prueba de campo inicial realizada por el equipo de materiales peligrosos no detectó ninguna sustancia peligrosa, pero la investigación y los esfuerzos para identificar la naturaleza de la sustancia blanca continúan. El equipo de materiales peligrosos se retiró del lugar el jueves por la noche.

Aún se desconoce la gravedad de las enfermedades reportadas por quienes estuvieron cerca del paquete, pero dos fuentes familiarizadas con el incidente informaron a CNN que las personas trasladadas al hospital recibieron tratamiento por sus síntomas y posteriormente fueron dadas de alta.

La sala donde se abrió el sobre, ubicada en un edificio que alberga el Centro de Preparación de la Guardia Nacional Aérea, permanece cerrada.

Los investigadores también están analizando la propaganda política que se incluía en el paquete, según indicaron las dos fuentes.

La Base Conjunta Andrews es la base militar por la que transitan regularmente personalidades como el presidente, el vicepresidente y los secretarios del gabinete en viajes oficiales.

El presidente Donald Trump estuvo en la Base Conjunta Andrews el miércoles. El Centro de Preparación de la Guardia Nacional Aérea funciona como enlace entre la Oficina de la Guardia Nacional y las unidades de la Guardia Nacional Aérea en cada estado y territorio.

