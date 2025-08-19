Sospechoso detenido tras dejar paquete sospechoso en Times Square

Un hombre identificado como Desean Maryat, de 26 años y residente del Bronx, fue arrestado este lunes después de dejar un paquete sospechoso en Times Square, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El incidente ocurrió alrededor de las 10:32 a. m. en la intersección de West 43rd Street y Seventh Avenue, frente a unas instalaciones del propio NYPD, dijeron las autoridades en un comunicado a ABC News.

ADVISORY: Due to an active police investigation, avoid the area of West 43rd Street and 7th Avenue in Manhattan within the confines of @NYPDMTS. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/csoK013son — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 18, 2025

La policía movilizó a la Unidad de Servicios de Emergencia y al Escuadrón de Bombas, además de emitir un aviso para que el público evitara la zona. Una hora más tarde, las autoridades determinaron que el objeto no representaba una amenaza, por lo que se reabrió el área al tránsito peatonal y vehicular.

Imágenes difundidas por agencias de noticias muestran a agentes almacenando piezas de evidencia en bolsas, en plena área turística de Nueva York.

Cargos contra el sospechoso

Maryat fue detenido alrededor de las 2:11 p. m. y trasladado a un hospital para una evaluación psicológica antes de ser procesado.

La policía informó que enfrenta cargos por: imprudencia temeraria, colocación de una bomba falsa o sustancia peligrosa, amenazas terroristas, y amenaza de daño masivo.

El detenido ya contaba con antecedentes por posesión ilegal de un arma, amenazas y acoso, según registros judiciales.

El NYPD aseguró que la investigación continúa y reiteró que, aunque el paquete no contenía explosivos, se actuó con rapidez debido al alto flujo turístico de la zona.

