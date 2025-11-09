Asesinan a un oficial de policía en el vestíbulo de un hospital en Carolina del Norte

Un oficial de policía fue asesinado a tiros la mañana del sábado dentro del vestíbulo del departamento de emergencias del WakeMed Garner Healthplex, en Garner, una localidad cercana a Raleigh, Carolina del Norte.

La víctima fue identificada como Roger Smith, de 59 años, oficial del Departamento de Policía del campus de WakeMed, quien cumplía funciones de seguridad cuando fue atacado alrededor de las 9:00 a. m., según informó la Policía de Garner.

El sospechoso, Benji Martin Jr., de 29 años y residente de Garner, fue detenido y acusado de asesinato, señalaron las autoridades.

“Sus acciones evitaron más pérdidas de vidas”

De acuerdo con la policía, el personal médico del hospital describió al oficial Smith como “un héroe cuyas acciones probablemente evitaron más pérdidas de vidas”.

“El oficial Smith dedicó su carrera a proteger a los demás, e incluso en sus últimos momentos puso la seguridad de los demás por encima de la suya”, expresó el jefe de policía de Garner, Chris Adams, en un comunicado.

“Nuestras condolencias a la familia Smith, al Departamento de Policía del campus WakeMed y a todo el personal del hospital”, añadió.

Reacciones del gobernador de Carolina del Norte

El gobernador Josh Stein lamentó el hecho y destacó el sacrificio del oficial.

“Los agentes del orden público se exponen al peligro para mantenernos a salvo, y siempre estaremos agradecidos por el sacrificio del oficial Smith”, escribió en la red social X. “Por favor, oren por su familia y por toda la comunidad de WakeMed en este momento difícil”.

My heart goes out to the family of Officer Roger Smith, who was killed protecting patients and their families. Law enforcement officers put themselves in harm’s way to keep us safe, and we are forever grateful for Officer Smith’s sacrifice. Please pray for his family and the… — Governor Josh Stein (@NC_Governor) November 8, 2025

Investigación en curso

El vestíbulo del hospital fue cerrado tras el tiroteo, mientras los investigadores locales y estatales recopilan pruebas en la escena.

WakeMed informó que sus oficiales son agentes juramentados y reciben la misma capacitación policial exigida por la ley estatal. El cuerpo policial del sistema hospitalario patrulla seis instalaciones médicas en el área de Raleigh.

La ciudad de Garner, con unos 31,000 habitantes, continúa bajo fuerte presencia policial mientras avanza la investigación sobre el homicidio del oficial Smith.

