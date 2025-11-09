“El fútbol es para hombres”: la frase por la que Ramón Díaz tuvo que pedir disculpas en Brasil

El entrenador del Internacional de Porto Alegre, Ramón Díaz, se vio obligado este domingo a pedir disculpas públicas luego del revuelo causado por una frase machista que pronunció tras el empate 2-2 de su equipo ante Bahía en el Campeonato Brasileño. Sus palabras, consideradas ofensivas y despectivas, generaron un fuerte rechazo en redes sociales y en la prensa brasileña.

“En mi entrevista usé una comparación infeliz al referirme a una jugada específica del partido. Reconozco que me equivoqué en la elaboración del raciocinio y pido disculpas por eso”, expresó el técnico argentino en un comunicado difundido por el club.

Díaz, ídolo del River Plate y uno de los entrenadores más laureados del fútbol argentino, quien tuvo un paso por el Club América, aseguró que no fue su intención ofender a nadie, aunque sus dichos volvieron a ponerlo en el centro de la polémica.

“El fútbol es para hombres, no es para meninas. Es para hombres”.



Una frase repetida y un historial de controversias

Durante la rueda de prensa del sábado, Díaz había protestado airadamente por la decisión del árbitro de anular un gol del colombiano Johan Carbonero. En medio de su enojo, lanzó la frase que desató el conflicto: “El fútbol es para hombres y no para chicas. Es para hombres”. La declaración, además de generar críticas por su tono sexista, resultó especialmente polémica en un país que busca fortalecer el desarrollo del fútbol femenino.

El comentario se produjo luego de que el Internacional desperdiciara una ventaja de 2-0 y terminara empatando 2-2, resultado que complicó aún más su situación en la tabla. Con cinco jornadas restantes para el final del campeonato, el equipo de Porto Alegre sigue cerca de la zona de descenso, en una temporada marcada por la irregularidad.

No es la primera vez que el entrenador argentino se enfrenta a una situación similar. En 2017, cuando dirigía al Vasco da Gama, también tuvo que disculparse por un comentario machista durante una conferencia de prensa. El año pasado, volvió a generar controversia al cuestionar que una mujer estuviera a cargo del VAR en un partido del Brasileirao. “Es complicado que el VAR sea decidido por una mujer porque el fútbol es muy dinámico y somete mucha presión cuando hay que tomar decisiones tan rápido”, había dicho entonces.

Rechazo institucional y llamado al respeto

El propio Internacional emitió un comunicado para desmarcarse de las palabras de su entrenador. “El Internacional reafirma su compromiso con el respeto y la valorización de las mujeres en todas las esferas del deporte y de la sociedad. El lugar de la mujer es donde ella quiera”, expresó la directiva del club.

La institución también recordó su papel en la promoción del fútbol femenino, destacando que su estadio será una de las sedes del Mundial Femenino 2027 y que el club cuenta con un alto número de socias y jugadoras federadas.



