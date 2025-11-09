Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Ya bájale a eso de andar cargando penas ajenas como si fueras el basurero emocional del vecindario. Una persona muy cercana se te va a pegar más que el calor en mayo y entre chisme y chisme podrías soltar secretos que tenías guardados en lo más profundo del buche. ¡Cállate, criatura, que no todos los oídos son de confianza! No te fíes de quien sonríe mucho, que a veces detrás de la sonrisa viene el colmillo afilado.
Deja de vivir preocupándote por lo que no puedes cambiar y enfócate en lo que sí puedes mejorar. Tu lado espiritual va viento en popa, pero recuerda que la constancia es la llave mágica: nada ganas con rezar un día y al siguiente estar mentando madres. Este noviembre el universo te está jalando las orejas para que sueltes lo que te estorba, sobre todo a esas personas que nomás te chupan la energía y ni gracias dan.
Si quien está contigo ya no te llena ni con promesas, pues a darle vuelta a la página. La vida es muy corta para desperdiciarla con quien no sabe apreciar tu brillo. Date el lujo de consentirte: una salida, un cambio de look, una escapadita… lo que sea que te haga sentir vivo. Pero ojo con el bolsillo, que andas gastando más de lo que entra.
Te vienen oportunidades grandes, pero si no abres bien los ojos se te van a ir como agua entre los dedos. Amor pasajero en puerta —de esos que te sacuden el cuerpo y el pensamiento— y chance de viaje o mudanza que te cambiará la jugada. Aprende a decir “no” con elegancia y a valorarte más, porque quien te quiera, que te aguante el rugido, pero que no te quiera domar.
VIRGO
El universo te está pidiendo que te sueltes el miedo y hables con seguridad, que tus palabras tienen peso y podrían abrirte más puertas de las que imaginas. Pero no te me vayas a trabar por miedo a equivocarte; la duda es peor que un error bien hecho.
Necesitas trabajar tu confianza y no dejarte manipular por quien te endulza el oído. Haz un plan financiero, pero de los buenos, con lápiz, papel y sentido común. Anota lo que entra y lo que sale, y no te hagas el ciego con esos gustitos innecesarios. Si te ofrecen un negocio o sociedad, todo por escrito, ¿eh? Que ya no estamos para creerle al primo, a la amiga o al vecino que promete oro y termina dejándote con la deuda.
Buenas noticias llegan a lo laboral, quizá un dinerito extra o una oportunidad que te conviene muchísimo. Pero, mi amor, deja de llegar tarde a todo, que pareces artista sin público. Cuida tu salud, no dejes pasar síntomas ni te cures con remedios de la abuela si no sabes ni qué tienes.
El amor también te anda rondando, pero primero arréglate tú. No puedes ofrecer paz si tu interior anda hecho trizas. Este mes trae movimiento, nuevas oportunidades, y tú solo necesitas creer que puedes con todo. Abre los brazos, que el universo tiene premios guardados para quien no se raja. Y recuerda: a quien no le guste tu luz, que se compre lentes.
LIBRA
Eres bueno para dar consejos pero pésimo para seguir los tuyos. Este domingo será tu día dorado: aprovecha para concretar ese negocio o cerrar trato, porque la suerte te va a guiñar el ojo y si no la agarras, se te va. Pero antes aclara tus emociones, que andas queriendo resolver broncas por mensaje, y eso no se vale. Las cosas del corazón se hablan de frente, no con emojis ni indirectas.
Ya deja de entregarte a quien no lo merece. Tu nobleza es linda, pero también es tu talón de Aquiles. Y por favor, deja de ser tan gorrón; invita algo de vez en cuando, que también se siente bonito dar. Este noviembre es para sanar, para limpiar tu energía y atraer lo bueno. Un baño de fresas con miel o una vela amarilla con roja te ayudarán a mover esas vibras atoradas.
Los cambios que llegan te van a empujar hacia adelante, aunque al principio parezca lo contrario. Cuida tu salud, regresa al ejercicio y deja de comer por ansiedad. No prestes dinero ni te dejes chantajear por amor, que luego terminas pagando con lágrimas lo que diste en efectivo.
Y si estás soltero, prepárate, porque alguien nuevo llegará a sacudirte el alma y a despertarte las ganas de volver a creer. Pero no te emociones de más, que primero hay que ver si trae corazón o solo cuerpo. Este mes será de decisiones fuertes, y tú ya estás listo para elegirte a ti por encima de todo.
ESCORPIÓN
¿Por qué insistes en cargar penas ajenas si apenas puedes con las tuyas? Este 9 de noviembre, la vida te pide que sueltes lo que no te toca, que dejes de ser el psicólogo del grupo y te pongas a sanar tus propias heridas. Te estás desgastando de a gratis, y eso te tiene con el ánimo por los suelos.
Cuídate de chismes y de gastos imprevistos, porque algo que no planeas podría pegarte en la cartera o en el orgullo. No andes deseando lo que no te corresponde ni tentando al destino, que luego las lecciones llegan con dolor. Vas a tener sueños muy raros, pero ojo: ahí hay mensajes. Anótalos, porque podrían avisarte de algo que se avecina.
Los pleitos familiares comienzan a calmarse, pero no des segundas oportunidades a quien ya te traicionó; hay gente que confunde perdón con permiso. En el trabajo te llega carga fuerte, pero también reconocimiento. Bájale dos rayitas al carácter, que no todos los que se te acercan quieren guerra.
En el amor, las cosas se estabilizan si tú pones de tu parte. Pero si sigues con tu veneno activo, vas a espantar a quien sí podría quererte bonito. En lo económico, mejoras notables: el dinero llega, pero no lo derroches. Aprende a guardar para mañana. Este mes te enseña a usar tu fuerza no para vengarte, sino para brillar. Porque el verdadero poder, mi amor, está en dominarte a ti mismo.
ARIES
Ya deja de complicarte la vida con quien ni siquiera sabe lo que quiere. Este 9 de noviembre la vida te va a poner frente a decisiones que podrían cambiarte el rumbo, pero primero tienes que dejar ir a esa persona que ya no te mueve ni el copete. Si algo ya no late, suéltalo sin miedo, que lo nuevo no entra si sigues abrazando lo viejo.
Tu relación anda más fría que beso de suegra, y todo por la rutina. Haz algo distinto: sorprende, cambia el ambiente, prendan una velita o vayan a echarse unos taquitos juntos, pero no dejes que la costumbre los mate. En el entorno familiar se ve una separación o divorcio cercano; no te metas de más si no te piden consejo, que luego terminas siendo el malo del cuento.
Aprende a cuidar tus palabras porque tienes una lengua filosa que corta sin querer. Puedes herir sin darte cuenta a quien más te quiere. En lo laboral se vienen buenas noticias, y si estás atento, podría llegarte una oportunidad que te levante la economía de un día para otro. Pero no te me confíes: si no te organizas, el dinero se te va a ir como agua entre los dedos.
Tu cuerpo te está pidiendo descanso; andas cargando cansancio emocional y físico, y eso te vuelve gruñón. Combina la chamba con ratitos para ti, aunque sea para echar la flojera con gusto. Y cuidado con comentarios fuera de lugar o chismes de amistades; no te prestes al mitote porque podrías quedar embarrado sin querer. Este mes es para crecer, no para desgastarte con tonterías.
TAURO
Si tú supieras lo que vales, no andarías explicándole tu brillo a nadie. Este 9 de noviembre llegan proyectos nuevos que podrían ser el trampolín para cumplir tus sueños, pero también vienen envidias disfrazadas de amistad. ¡Cállate la boca, criatura! No andes contando tus planes hasta que estén firmados, sellados y cobrados.
Una sorpresa llegará a mediados del mes, algo que ya sospechabas y que tiene que ver con alguien que te mueve el tapete. No te alteres, que todo se acomoda mejor de lo que esperas. Tu cuerpo anda gritando que lo cuides más: hidrátate, duerme bien y deja el refresco, que ya ni las plantas lo quieren.
El amor podría revivir con alguien del pasado o aparecer alguien nuevo que te saque sonrisas sin esfuerzo. Pero, ojo, no repitas historias que ya dolieron; si vuelves con alguien, que sea con cabeza fría, no con el corazón temblando.
Se vienen cambios fuertes, incluso una oportunidad de negocio que te puede dejar buena lana. Si no tienes dinero para invertir, no te achicopales: pide ayuda, empeña lo que no uses, pero no dejes pasar la ocasión, que el universo no repite oportunidades dos veces.
Cuida tu salud, deja los vicios y procura alimentarte bien; si no lo haces, podrías andar sintiéndote mal sin saber ni por qué. Este mes promete mucho, pero solo si te decides a moverte. Deja de esperar el milagro, que los milagros también cobran esfuerzo.
GÉMINIS
Si tu mente descansara un poquito, hasta tú te caerías bien. Andas confundido, cansado y con la cabeza dando vueltas como trompo chillador. Este 9 de noviembre el universo te pide que pongas orden: haz una pausa, respira y organiza tu vida, porque estás queriendo hacer mil cosas y no terminas ninguna.
Eres muy bueno para guardar dinero, pero cuando andas triste te da por gastarte todo en cosas que ni necesitas. Ya basta de llenar vacíos con compras o con personas que solo te distraen. Dedícate tiempo de calidad, no de compromiso.
Se vienen viajes importantes, oportunidades de conocer gente nueva y de abrirte a experiencias distintas. Pero antes de volar, suelta lo que te ata: ese amor del pasado que no se decide ni a irse ni a quedarse. Si vuelve, que sea porque lo eliges, no porque lo extrañas.
Cuida tus pensamientos, porque últimamente te domina el pesimismo y eso te está quitando brillo. Si piensas bonito, atraes bonito; así de simple. En el amor podrías tropezar con alguien que te haga sentir mariposas, pero también con alguien que te ponga a prueba. Abre bien los ojos.
Tu intuición anda más despierta que nunca; si algo no te vibra bien, hazle caso a ese sexto sentido que nunca te falla. No te desgastes en dramas que no son tuyos y deja de querer arreglar la vida de los demás. Céntrate en ti, en tu felicidad, y verás cómo todo empieza a fluir sin tanto drama.
CÁNCER
Siempre tan noble, pero tan dado a cargar con los dolores del mundo. Este 9 de noviembre el universo te dice: “¡Ya basta, mi cielo, primero tú!” Aprende a decir “no” sin culpa, porque hay gente que nomás te busca cuando necesita desahogarse.
Haz una evaluación de tus gastos, porque traes la cartera temblando. Cuida tu dinero y no andes comprando cosas que ni ocupas solo por impulso. Sé responsable también con lo que dices; tus palabras tienen poder y podrías meterte en líos si hablas sin pensar.
El amor anda movido: alguien podría llegar a tentarte, pero cuidado con los amores de una noche o las historias recicladas del pasado. Te ilusionas rápido y te rompes fácil, así que mejor dale tiempo al tiempo. Si estás soltero, aprovecha para sanar y prepararte, porque lo que viene es mejor de lo que se fue.
Vienen días intensos en los que podrías sentirte traicionado por alguien de tu familia o amistades cercanas. No tomes venganza, deja que la vida haga su trabajo. Presta atención a tus sueños, porque podrías recibir mensajes importantes que te adviertan de lo que está por pasar.
Tu salud requiere atención; no ignores síntomas, hazte un chequeo y bájale a la comida chatarra. En el trabajo o los estudios se viene una racha positiva, pero debes enfocarte y no distraerte con tonterías. Este mes te enseña que no todo el que te sonríe te quiere bien, pero también que no todo el que se aleja te olvida.
PISCIS
Si siguieras tu intuición en lugar de los chismes del vecindario, te evitarías cada decepción que ni el agua bendita te quita. Este 9 de noviembre el universo te invita a dejar de mirar hacia atrás, que el pasado ya no te cabe ni en la mochila. Concéntrate en lo bonito que tienes ahora, porque cuando agradeces, todo mejora.
Tienes la suerte de tu lado y podrías ganarte un dinerito, así que aprovecha para pagar deudas o cumplirte un gustito que te alegre el alma. Pero no andes contándolo, porque las envidias vuelan más rápido que el Wi-Fi. Escucha música tranquila antes de dormir, porque tus pensamientos andan de revoltura y te quitan el sueño.
En el amor, ten cuidado con ilusionarte con quien no sabe ni lo que quiere. Si alguien regresa del pasado, es solo para comprobar que sigues brillando más sin esa persona. No te rebajes, ni mendigues atención, que quien te quiera, lo demostrará sin que lo tengas que pedir.
Se vienen sorpresas buenas, pero también pruebas: te tocará decidir entre quedarte donde estás o dar el paso que has venido evitando. Atiende tu salud emocional, date tiempo para descansar y poner orden en tu casa y en tu cabeza. Y cuando menos lo esperes, aparecerá alguien que te despeine la melena y te ponga a sonreír de nuevo —pero ahora sin perder la dignidad.
ACUARIO
Tu cabeza no para, y por eso a veces ni tú te entiendes. Este 9 de noviembre te toca poner equilibrio en tu vida, hacer limpieza mental y emocional. Anda rondando por ahí gente hipócrita que se hace tu amiga para sacar provecho, así que ponte abusado y no prestes información ni dinero, porque podrías acabar con pleitos.
Si tienes pareja, sé más detallista, no dejes que la rutina los apague. Una cena, una caricia o una palabra bonita pueden hacer milagros. Y si ya nada funciona, mejor hablar claro que seguir actuando por costumbre. En el amor te toca defender tu lugar y no aceptar menos de lo que mereces. Ya pasaste por mucho para volver a ser el plato de segunda mesa.
Tu economía empieza a moverse, pero no te emociones y quieras gastar todo de golpe. Usa la cabeza, paga lo pendiente y guarda para los días flojos. Este mes te traerá oportunidades para crecer laboralmente, así que no dudes en tomar ese proyecto que tanto habías pospuesto.
A mediados del mes te buscará alguien pidiendo un consejo, y te conviene darlo, porque pronto serás tú quien necesite un empujón. Los cambios lunares te afectarán el ánimo, así que cuando sientas ganas de mandar todo al diablo, mejor ponte a escuchar música, meditar o caminar. Este mes te enseña a recordar que nadie te quita lo que es tuyo, pero tú sí puedes perderlo si te rindes.
CAPRICORNIO
Trabajador incansable pero con el corazón hecho pedazos. Este 9 de noviembre te trae una sacudida de esas que acomodan todo lo que está fuera de lugar. Te van a buscar personas del pasado, esas mismas que ya te fallaron, pero tú no estás para repetir capítulos viejos. Si ya te costó sanarte, no te me vuelvas a enfermar.
Vienen cambios buenos, pero debes actuar con cabeza fría y corazón valiente. No dejes que nadie te haga sentir menos, ni que te convenzan de volver donde sufriste. Te hace falta una buena dosis de pasión, y sí, también una revolcadita que te quite lo amargado; no te hagas, porque hasta tú lo sabes. Pero que sea con alguien que valga la pena, no con quien solo busca diversión.
Cuida tu alimentación, que podrías andar con gastritis o colitis de tanto coraje guardado. Haz ejercicio, duerme bien y consiéntete tantito. En el ámbito familiar, saldrá a la luz un secretito que te hará ver las cosas de otro modo, pero lejos de enojarte, te ayudará a cerrar ciclos y madurar.
No te descuides con el dinero, vienen gastos inesperados, pero también oportunidades para equilibrarte. Un viaje o reunión podría traerte conexiones importantes. Recuerda que eres fuerte, pero no invencible; está bien soltar responsabilidades que no te tocan. Aprende a poner límites y a cuidar tu paz antes que todo, porque quien te ama de verdad, no te complica la vida, te la acomoda.
SAGITARIO
Ya deja de vivir del recuerdo de lo que fue. Este 9 de noviembre la vida te dice que ya no mires para atrás, que si sigues insistiendo en lo que no fue, te vas a perder lo que sí puede ser. Las oportunidades no esperan, así que ponte trucha o se te van.
Tu autoestima anda tambaleando porque esperas demasiado de personas que no te darían ni un vaso de agua. Es momento de quererte más, de pararte frente al espejo y recordar quién eres. Vienen días donde por fin verás resultados en temas de dinero y trabajo, pero eso sí: sin disciplina, ni la suerte te salva.
Un amor de lejos o del pasado podría aparecer, pero cuidado, porque podría traerte más complicaciones que alegría. Aprende a cerrar puertas con gracia, no con dramas. En el amor, vienen nuevas oportunidades, pero si no sueltas el pasado, el futuro no entra ni a empujones.
A nivel personal, te sentirás más motivado para retomar metas, proyectos o estudios. Un viaje cambiará tu perspectiva y te abrirá la mente. Pero ten cuidado con promesas falsas y con querer aparentar algo que no eres; el universo pone a cada quien en su lugar, tarde o temprano.
Este mes te enseña que lo que parece pérdida, a veces es ganancia disfrazada. No temas soltar, que la vida sabe cuándo darte lo que mereces, aunque primero te deje sin nada para que aprendas a valorar.