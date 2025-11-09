Tres empleados murieron baleados en una empresa de jardinería en San Antonio

Tres personas murieron a tiros la mañana de este sábado en una empresa de suministros para jardinería ubicada en el noreste de San Antonio, Texas, informaron las autoridades locales.

El jefe de policía de San Antonio, William McManus, confirmó que las víctimas —dos hombres y una mujer— eran empleados del negocio, situado en la cuadra 4400 de Stahl Road.

“Las personas involucradas en este evento son empleados de esa empresa”, explicó McManus durante una conferencia de prensa. “Puede haber otros heridos, pero no estamos seguros en este momento”, agregó.

El sospechoso fue hallado muerto con una herida autoinfligida

Horas después del tiroteo, el jefe McManus informó en sus redes sociales que el sospechoso había sido encontrado muerto con una herida autoinfligida, indicando que se trató de un suicidio.

El jefe no precisó si el atacante era también empleado de la empresa ni las circunstancias exactas del tiroteo, pero aclaró que “no fue un ataque al azar” y que las víctimas y el sospechoso se conocían entre sí.

“Tenemos el nombre del individuo y los detectives están solicitando una orden judicial”, añadió el jefe policial.

Durante las primeras horas de la emergencia, las autoridades pidieron a los residentes evitar el área y buscar rutas alternas, mientras los equipos forenses y de investigación trabajaban dentro del establecimiento.

Hasta el momento, los nombres de las víctimas no han sido revelados a la espera de la notificación a sus familias.

El Departamento de Policía de San Antonio continúa investigando los motivos que llevaron al ataque, mientras los agentes recaban evidencia y entrevistas a testigos.

