Se estrella helicóptero médico cerca de Nashville: muere un tripulante y dos resultan heridos graves

Un helicóptero médico se estrelló el sábado al este de Nashville, Tennessee, dejando un saldo de un tripulante muerto y dos heridos de gravedad, informaron las autoridades. La aeronave, perteneciente al servicio de emergencias aéreas Vanderbilt LifeFlight, no transportaba pacientes en el momento del accidente.

El accidente ocurrió minutos después del despegue

El siniestro se registró alrededor de la 1:45 p. m. en un campo entre las localidades de Lebanon y Gallatin, a unas 22 millas (35 kilómetros) al este de Nashville, según precisó la Oficina del Sheriff del Condado de Wilson.

El helicóptero —un Airbus EC130T2, fabricado en 2015— cayó a unas 12 millas (19 kilómetros) al sur del Aeropuerto Ejecutivo de Music City y de su base en el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Sumner.

De acuerdo con los portales de seguimiento de vuelos FlightAware y Flightradar24, la aeronave despegó del centro de operaciones a la 1:33 p. m. y se precipitó tan solo ocho minutos después.

Un miembro de la tripulación murió en el lugar

La tripulación estaba compuesta por un piloto, un paramédico y una enfermera, como es habitual en este tipo de misiones médicas. Uno de ellos falleció en el lugar del accidente, mientras que los otros dos fueron trasladados de urgencia al Hospital Universitario Vanderbilt, en Nashville, donde permanecen en estado crítico.

“Nuestros corazones y nuestras más sinceras condolencias están con nuestros colegas de Vanderbilt LifeFlight, sus familias y seres queridos durante este difícil momento”, expresó la institución en un comunicado.

Investigación federal en curso

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) confirmó que abrió una investigación para determinar las causas del siniestro, mientras equipos locales y estatales de emergencia aseguraban el perímetro del accidente.

El helicóptero formaba parte de la flota de Vanderbilt LifeFlight, uno de los servicios de transporte médico aéreo más reconocidos del sureste de Estados Unidos, que opera desde 1984 y brinda atención de emergencia en Tennessee y estados vecinos.

