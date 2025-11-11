Gemelos de 4 años en estado crítico tras dispararse a sí mismos en Florida: padres detenidos

Los padres de dos niños gemelos de cuatro años fueron arrestados en Florida luego de que los menores resultaran heridos por disparos accidentales dentro de su vivienda, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

Según las autoridades, los agentes acudieron inicialmente al hospital AdventHealth East Orlando, tras recibir un reporte sobre dos niños con heridas de bala que habían sido trasladados por sus propios padres.

Posteriormente, ambos menores fueron remitidos al Hospital Infantil Arnold Palmer, donde permanecen en estado crítico pero estable, reseñó Fox News Digital.

Padres de los niños heridos detenidos

La madre, Keishara Goodrum, de 39 años, fue arrestada bajo dos cargos de negligencia infantil con lesiones corporales graves, mientras que el padre, Maurice Bright, de 40 años, enfrenta un cargo por posesión de un arma de fuego siendo un delincuente convicto.

De acuerdo con la declaración jurada de arresto, los padres afirmaron no haber presenciado el momento del disparo, aunque ambos escucharon un fuerte “estallido” proveniente del interior de la casa.

Goodrum relató a los agentes que se encontraba en la cocina preparando el desayuno para sus cinco hijos, mientras Bright cocinaba en el patio trasero. Añadió que la noche anterior había estado consumiendo alcohol y que pudo haber olvidado guardar el arma bajo llave tras dejarla debajo de un cojín del sofá, lo que habría permitido que los niños accedieran a ella.

La Oficina del Sheriff continúa investigando las circunstancias del hecho y recordó la importancia de mantener las armas de fuego fuera del alcance de los menores, en cumplimiento de las leyes estatales sobre seguridad en el hogar.

Los padres permanecen bajo custodia mientras se evalúan los cargos formales en su contra.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero