Un ginecólogo del ejército en Texas es acusado por grabar en secreto a pacientes durante exámenes

Un ginecólogo del Ejército en Texas está acusado de grabar videos en secreto durante exámenes íntimos a sus pacientes, según una demanda presentada este lunes.

La denuncia de 13 páginas, obtenida por CBS News, alega que el mayor del Ejército Blaine McGraw, obstetra-ginecólogo del Centro Médico Militar Carl R. Darnall en Fort Hood, Texas, “abusó de su posición de confianza para explotar sexualmente, manipular y grabar en secreto a mujeres bajo su cuidado”. La demanda se presentó en el Tribunal de Distrito del Condado de Bell bajo el seudónimo de Jane Doe para proteger la identidad de la denunciante.

La demandante acudió a McGraw en busca de respuestas sobre dolor pélvico y preocupaciones sobre su salud uterina, escribieron sus abogados en la denuncia.

Durante al menos siete u ocho citas, tras despedir a las enfermeras o no enviar a ninguna, McGraw supuestamente “manoseó, tocó y examinó a Doe de maneras que nada tenían que ver con su recuperación, realizándole exámenes invasivos de mama y vaginales de forma innecesaria, humillante y profundamente violenta, sin relación alguna con los problemas médicos por los que buscaba atención”, según consta en el documento judicial.

El cónyuge de Doe es un militar activo con más de 20 años de servicio, según el abogado Andrew Cobos. Los cónyuges de militares en servicio activo tienen derecho a recibir beneficios de salud a través del seguro de su pareja, y muchos de ellos reciben tratamiento médico en instalaciones militares. Cobos declaró a CBS News que representa a otras 45 presuntas víctimas de McGraw, además de la demandante en este caso.

CBS News se ha puesto en contacto con el abogado de McGraw, Daniel Conway, para obtener declaraciones. Conway declaró a NBC News, medio que informó primero sobre la demanda, que su cliente ha “cooperado plenamente con la investigación”.

El mes pasado, las autoridades de Fort Hood anunciaron la suspensión de McGraw de su puesto en el Centro Médico Militar Carl R. Darnall. En un comunicado actualizado, emitido el lunes tras la presentación de la demanda de Jane Doe, la base informó que la suspensión de McGraw comenzó el 17 de octubre, el mismo día en que, según las autoridades, recibieron la primera denuncia.

“También se tomaron medidas administrativas adicionales, que no se pueden divulgar públicamente, para garantizar la seguridad de los pacientes”, se lee en el comunicado.

La demanda cita una consulta el 14 de octubre de 2025, en la que McGraw supuestamente fingió una llamada telefónica y reanudó un examen pélvico de Doe mientras guardaba su teléfono en el bolsillo de su camisa, con la cámara grabando.

“McGraw reanudó el examen y le pidió a Jane Doe que se quitara los pantalones para poder examinarle la zona pélvica, mientras su teléfono grababa cada momento íntimo y cada órgano sin que Jane Doe lo supiera. McGraw sugirió entonces un examen de mamas, a pesar de que Jane Doe protestó diciendo que no tenía ninguna molestia relacionada con los senos. McGraw no pidió consentimiento para grabar, porque sabía que ella nunca se lo daría”, alega la denuncia.

También se alega que McGraw le hizo llamadas no solicitadas fuera del horario laboral, según consta en el documento judicial.

Según la denuncia, el 17 de octubre, investigadores de la División de Investigación Criminal del Ejército llamaron a Jane Doe para citarla a una entrevista. Durante la misma, los agentes le informaron que McGraw “había estado grabando en secreto a varias pacientes durante sus citas médicas”. La demanda alega que los investigadores también le mostraron fotogramas del video que McGraw supuestamente grabó el 14 de octubre durante su examen.

La demanda afirma que los investigadores informaron a Doe que McGraw también tenía un video de su última cita, incluyendo un examen de mamas y pélvico, sin su conocimiento ni consentimiento. Los agentes le dijeron que las imágenes y los videos se guardaban en varios dispositivos.

La denuncia alega que “el Ejército estaba al tanto” de la conducta de McGraw tanto en Fort Hood como en su anterior puesto en el Centro Médico Militar Tripler en Hawái, “pero los mandos desestimaron las advertencias, restaron importancia a las acusaciones creíbles y permitieron que McGraw siguiera ejerciendo. Al hacerlo, el Ejército encubrió a un depredador uniformado”.

La demanda también acusa al Ejército de “indiferencia” ante las denuncias contra McGraw, calificando su respuesta de “burocrática, insensible y totalmente inadecuada”, y afirmando que los militares tenían conocimiento de las acusaciones durante la estancia de McGraw en Hawái, que comenzó en 2019.

“Cuando el esposo denunciante que expuso las grabaciones de la acusada McGraw intentó reunirse con la cúpula del Ejército, se le denegaron las reuniones en todos los niveles. Le dijeron que ‘enviara un correo electrónico’. La postura del Ejército fue de indiferencia”.

