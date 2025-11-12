Alex Fernández celebra su tercer aniversario de bodas con un romántico mensaje en redes

El cantante de regional mexicano Alex Fernández y su esposa, Alexia Hernández, se encuentran de manteles largos a causa de una celebración muy especial: su tercer aniversario de bodas. Y, para no dejar pasar desapercibida esta fecha tan especial, la parejita recurrió a las redes sociales con emotivos mensajes que conmovieron a los internautas. ¡Aquí te contamos los detalles!

El primero en hacer mención de su aniversario de bodas fue el hijo de “El Potrillo”, cuya manera de celebrarlo fue por medio de una publicación en Instagram que incluyó una mirada inédita a fotografías capturadas durante la ceremonia religiosa de su enlace matrimonial con la joven.

A la par de este vistazo, el intérprete de temas como “Te Amaré” y “El tiempo no perdona” colocó una conmovedora dedicatoria con la que comprobó una vez más que la sangre de poeta y compositor corre por sus venas.

En sus primeras líneas, Alex Fernández hace mención del gran lazo irrompible que han formado a través de los años: “Hay miradas que no solo se ven… se sienten. La tuya siempre me encuentra, incluso en los días en que yo mismo me pierdo. No sé en qué momento dejé de caminar solo y comencé a caminar contigo, solo sé que desde entonces, todo tiene sentido“, redactó.

Asimismo, el integrante de la dinastía Fernández se dijo agradecido por la oportunidad de ser el compañero de vida de Alexis: “Gracias por tu corazón noble, por tu manera de amar sin ruido, por ser mi lugar seguro… por hacer que la vida tenga fondo, no solo forma. Te amo. Hoy, siempre, y en cada versión de nosotros. Feliz aniversario 🤍 @alexiah.mma“, reiteró.

Por su parte, la socialité tampoco se quedó atrás con las muestras de cariño y en un breve, pero sentido post de Instagram celebró su tres años de matrimonio con el cantante.

“¡Nuestro día! ¡¡Gracias por tu amor y por hacer mi vida más bonita a tu lado!! ¡¡Por muchos años más juntos!! Feliz Aniversario, mi amor. ¡Te amo!“, expresó junto a la fecha especial que marca su compromiso (11-11-22).

Fue el 11 de noviembre de 2022, en Zapopan, Jalisco, cuando la pareja conformada por Alex Fernández y Alexis Hernández se juró amor eterno frente al altar en una ceremonia al estilo charra y reservada para familiares y amigos cercanos, dentro de los que destacaron: la Miss Universo 2010 Ximena Navarrete con su esposo Juan Carlos Valladares, y el actor René Strickler, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• Alex Fernández sufre accidente en plenas vacaciones: “Me dieron 18 puntadas”

• Alex Fernández revela el género y el “exótico” nombre de su segundo bebé

• Alejandro Fernández recibe sorpresa de su hijo mientras canta en la Plaza México ¡Así reaccionó! | VIDEO