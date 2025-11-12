Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de noviembre de 2025

LEO

En el amor eres como el sol: calientas a todos, pero luego te cansas de tanto alumbrar. Te entregas de más, das amor como si lo vendieras al mayoreo, y cuando no recibes igual, te apagas más rápido que veladora de misa. El problema no es que quieras mucho, es que te gana la monotonía, y cuando todo se vuelve rutina, sales corriendo buscando emoción donde no hay. Aprende que el amor no es solo pasión, también es paciencia, detalles y respeto, porque ni los cuentos de hadas duran si nadie riega el jardín.

Un amor de signo de agua seguirá siendo tu debilidad; te atrae porque te calma, pero también te revuelve como mar en tormenta. No te sientas víctima, mi cielo, que nadie vino con la vida resuelta. Si sigues pensando que “todo me sale mal”, entonces todo te saldrá mal. Cambia el chip, levanta el ánimo y recuerda que quien se queja mucho, espanta las bendiciones.

Cuidado con amistades convenencieras que solo se arriman cuando ven ganancia; tú eres brillo puro, y por eso te envidian. No les des gusto. Sonríe, pero no te rebajes al nivel de quien vive del chisme.

En lo laboral podrías sentirte estancado o estancada, pero no te desesperes. Si ya te hartaste del mismo jale, busca nuevas opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta tener algo seguro. La estabilidad no se improvisa, se construye con disciplina. Y escucha este consejo de vieja sabia: “El que no se mueve, se oxida… pero el que corre sin mirar, se tropieza”.

VIRGO

Amores del pasado querrán regresar, pero tú ya no estás para andar recogiendo basura emocional. Si lo que te ofrecieron fue decepción, no lo recibas de nuevo envuelto en flores. Eres noble, pero no menso. Recuerda que quien te falló una vez lo hará dos, y si no te lo crees, luego no digas que nadie te avisó.

Tu cuerpo anda dando señales: gastritis, dolores musculares o fatiga. No te hagas el valiente, bájale al picante, al café y a las malas vibras. No todo lo que brilla es amor, y no toda compañía te suma. Si no estás dispuesto o dispuesta a ceder un poco por amor, mejor quédate en paz contigo y no prometas lo que no vas a cumplir.

Tienes una costumbre peligrosa: confiar de más. Luego te traicionan, y ahí andas con el corazón hecho chilaquiles. Aprende a poner límites; no toda sonrisa es sincera.

El dinero podría escasear un poquito, pero no te apaniques. Eres de los que saben multiplicar lo poco cuando se organizan. No gastes en caprichos, guarda tantito, que vienen tiempos mejores.

Y te dejo esta joya de sabiduría: “El que aprende a decir que no, aprende también a vivir tranquilo.” Cuida tu paz como cuidas tu estómago, porque ambas cosas, cuando se descuidan, duelen un chingo.

LIBRA

Si estás en pareja, bájale a los cambios de humor, porque nadie sabe en qué versión vas a amanecer. Un día eres amor y ternura, y al siguiente, puro reclamo y veneno. Tu pareja te ama, pero a veces no sabe si besarte o ponerte agua bendita. Recuerda que el equilibrio se logra cuando dejas de querer tener siempre la razón.

En la intimidad, no hay queja: sabes encender pasiones con una sola mirada. Pero aguas con pensar que eso lo soluciona todo; el amor se mantiene con respeto, no solo con fuego.

Se aproximan eventos sociales donde te robarás miradas —para bien y para mal—. La gente envidiosa nunca falta, pero tú ni te inmutes. A esas almas les duele verte brillar. Mantente firme, sonríe y demuestra que la clase no se finge, se tiene.

Si un proyecto se frena o algo no sale como planeabas, no te me desmorones. La vida te detiene solo para reacomodarte en un mejor camino.

Tu temperamento anda que ni tú te soportas, así que respira, cuenta hasta diez y evita discutir con quien no vale la pena. En el amor, primero ámate tú. Si tú no te respetas, nadie te va a respetar.

Consejo de vieja con callo: “Ni todo el amor, ni todo el dinero, ni toda la confianza se entregan de un jalón.” Aprende a medir lo que das y a quién.

ESCORPIÓN

Antes de andar de conquistador o conquistadora, date una buena revisada, porque a veces exiges más de lo que ofreces. Te encanta lo intenso, lo prohibido, lo pasional, pero luego andas llorando por quien solo te quería para un ratito. Si estás soltero o soltera, se avecina una aventura con una amistad. Disfrútala, pero no le pongas moño de relación. A ti el deseo te domina, y cuando te clavas, no hay quien te desclave.

Si tienes pareja, cuida la monotonía; tu relación necesita emoción, no drama. Los celos te nublan la mente, y cuando te da por desconfiar, haces más daño con las palabras que con los actos.

En el trabajo, mantente al margen de chismes. Hay serpientes disfrazadas de ovejas, y tú, con tu carácter fuerte, podrías reaccionar de más. No caigas en provocaciones, demuestra que sabes usar el colmillo.

Tu cuerpo te pide atención: dolores en la espalda, cansancio o flojera no son casualidad, es tu energía pidiendo movimiento. Levántate, haz ejercicio, pon música y recuérdale al mundo por qué te dicen el signo más irresistible del zodiaco.

Y escucha bien este consejo de señora bruja: “Quien controla sus impulsos, domina su destino. Pero quien se deja llevar por el deseo, acaba recogiendo los pedazos del corazón.”

ARIES

Cuando te enojas ni los santos se salvan. Eres fuego puro y cuando algo no te gusta, lo sueltas sin pensarlo, aunque después te arrepientas. Aprende que no todo se arregla gritando ni imponiendo; a veces el silencio y una buena sonrisa desarman más que mil palabras.

En el amor, podrías meterte en un enredo con una amistad o alguien que no deberías, así que no confundas cariño con ganas, que luego terminas llorando por gusto propio. Si ya tienes pareja, mide tus palabras, porque cuando te gana el coraje sueltas cosas que duelen.

Se vienen oportunidades de viaje o salidas con amistades que te harán despejar la mente; no las rechaces por flojera o por pensar demasiado. En lo laboral, estás por abrir una puerta grande, pero para cruzarla necesitas soltar el orgullo y aceptar ayuda; no todo lo puedes tú solo.

Ten cuidado con decisiones impulsivas en el dinero, porque así como llega se te va. No prestes ni firmes nada que no entiendas bien.

Y escucha este consejo de vieja sabia: “El orgullo no paga cuentas ni llena el alma.” Aprende a decir “me equivoqué” y verás cómo se te abre el camino. Si bajas la guardia tantito, la vida te va a sorprender con algo bueno que ya te mereces desde hace rato.

TAURO

Eres como el volcán: tranquilo por fuera, pero cuando explotas no hay santo que te calme. Tus cambios de humor traen a todos con los pelos de punta, y tú ni cuenta te das. Aguas con eso, porque puedes lastimar a quien más te quiere con palabras dichas en mal momento.

En la salud, se ven altibajos: cuida tu estómago, evita comidas pesadas y esos antojitos de la calle que te encantan pero te hacen ver estrellitas. Tu cuerpo necesita descanso y cariño, no descuido.

En el amor, podrías tener un encuentro pasional inesperado; disfrútalo sin culpa, pero sin crear castillos en el aire. Si estás soltero o soltera, aprende a disfrutar tu soledad sin explicaciones, porque quien te quiera, te querrá completo, no por ratos.

En los dineros, aunque parezca que estás en racha floja, pronto llega una mejora, pero solo si te organizas. No gastes en tonterías ni prestes dinero que no volverás a ver.

Si ya tienes pareja, cuida la rutina y no dejes que el aburrimiento apague el fuego. El amor se riega todos los días, no solo cuando te conviene.

Consejo de señora con experiencia: “No busques afuera lo que no cuidas adentro.” La fidelidad y el respeto son de ida y vuelta; si das amor limpio, el universo te lo regresará multiplicado.

GÉMINIS

Eres como el viento: cambiante, libre y difícil de atrapar. Un día te enamoras y al otro ya estás pensando si hiciste bien. Te encanta sentirte deseado, pero cuidado, que a veces de tanto jugar terminas perdiendo a quien sí te quería de verdad.

En el amor, si ya tienes pareja, deja de buscarle tres pies al gato y aprende a confiar. Tus celos y tus dudas pueden volver loca hasta la persona más paciente. La comunicación será tu salvación; habla desde el corazón y deja los reclamos pa’ las telenovelas.

Vas a recibir buenas noticias en lo económico, puede ser dinero extra o la solución a una deuda que te quitaba el sueño. Aprovecha ese respiro, pero no lo malgastes.

En tu entorno hay gente que te sonríe con falsedad; tu intuición no falla, así que aléjate sin hacer ruido. Eres de mente rápida y lengua filosa, pero no uses tus palabras como arma, sino como herramienta.

Consejo de señora sabia: “Quien te ama, no te controla, te comprende.” Si alguien te quiere cambiar, no te quiere bien. Eres luz, pero también tormenta, y solo los valientes pueden bailar contigo sin salir volando.

CÁNCER

Eres puro corazón envuelto en cáscara dura, mi Cáncer. Te haces el fuerte, pero por dentro lloras hasta por los comerciales tristes. Si tienes pareja, bájale dos rayitas al control; el amor no es cárcel ni custodia. Da libertad y verás cómo te regresan amor sincero.

La desconfianza te está jugando en contra; si sigues revisando, sospechando y haciendo dramas por todo, vas a cansar a quien te quiere bien. Aprende a disfrutar sin pensar que todo terminará mal.

En la salud, tu cuerpo te pide descanso. Has estado acumulando estrés y emociones que ya pesan. Cuida tu alimentación, toma agua, duerme más y deja el celular antes de dormir.

En el trabajo, puede que te sientas frustrado o sin reconocimiento, pero la recompensa llega, aunque tarde. No abandones justo antes de cruzar la meta.

A nivel emocional, te esperan días de introspección. Te tocará decidir quién se queda en tu vida y quién solo estorba. No tengas miedo de soltar; soltar no es perder, es liberar espacio para lo nuevo.

Consejito de señora de barrio: “El amor se demuestra con hechos, no con cadenas.” Si te quita la paz, no es amor, es castigo. Aprende a cuidarte como cuidas a los demás y verás cómo todo se acomoda.

CAPRICORNIO

Si el mundo tuviera tu paciencia y constancia, sería un lugar más estable. Pero últimamente traes el alma cansada y el corazón desanimado. Estás cargando con cosas que no te tocan, y eso te tiene sin energía.

En la salud, podrías tener molestias estomacales o sentirte más cansado de lo normal; no es nada grave, pero tu cuerpo te está pidiendo un descanso de verdad, no ese de “me tiro al sillón con el celular”.

Un familiar o amistad necesita tu apoyo emocional; no te hagas el fuerte ni digas “no tengo tiempo”, porque esas personas un día no estarán, y te pesará no haber estado.

En el amor, si tienes pareja, vienen momentos de confusión: estás dudando de si la relación aún te llena o si solo sigues por costumbre. Habla con el corazón y sé honesto; quedarse por miedo a estar solo no es amor, es costumbre.

Si estás soltero, tranquilo, que pronto llega alguien que te hará sonreír otra vez, pero recuerda que el amor no es premio ni castigo, es compañía.

Consejito de señora que ya crió tres generaciones: “El amor bonito no hace ruido, pero se siente hasta en los huesos.” Busca paz, no fuegos artificiales.

ACUARIO

Tú no naciste pa’ seguir reglas, y por eso siempre terminas haciendo lo que te da la gana. Pero ojo, esa independencia que tanto presumes puede volverse soledad si no sabes equilibrarla.

Ten cuidado con las borracheras o fiestas, porque podrías terminar aflojando de más a alguien que ni conoces bien, y luego andas sufriendo por andar repartiendo cariño sin recibo.

Vas a descubrir el verdadero rostro de algunas personas; te van a decepcionar, pero también te van a liberar. Aprende a soltar sin buscar explicaciones, porque quien te quiere no se esconde ni finge.

En el trabajo, un chisme o malentendido podría ponerte de malas; no te enganches, mejor demuestra con hechos quién eres y deja que los demás se ahoguen con su veneno.

Amores del pasado quedarán atrás, y por fin empezarás a abrir tu corazón a algo nuevo. Eso sí, pon filtros, porque tu problema es que te encariñas rápido y luego terminas cargando las tristezas ajenas.

Consejito de vieja experimentada: “No todo el que te sonríe merece tu confianza.” Aprende a decir “no” con elegancia y “sí” solo cuando el alma lo sienta. El tiempo te pondrá frente a personas que sabrán valorar tu locura sin querer apagarla.

PISCIS

Siempre creyendo en los cuentos de hadas y cayendo en las trampas del amor. Eres noble, entregado y sentimental, pero a veces pareces imán de gente que no te merece. Ya deja de querer salvar a quien solo busca hundirte contigo.

En la salud, cuídate de caídas o pequeños accidentes; andas distraído, pensando más de lo que actúas. Necesitas dormir más y preocuparte menos, porque tu cuerpo resiente lo que calla tu corazón.

Un amor a distancia podría darte ilusión, pero también incertidumbre; no idealices tanto, que las relaciones necesitan más que mensajes bonitos. Aprende a disfrutar, pero con los pies en la tierra.

Hay una amistad que empieza a sentir algo más por ti; si no sientes lo mismo, sé claro y evita jugar con los sentimientos. No te gusta herir, pero a veces lo haces sin querer.

En el trabajo o los proyectos personales, se abren caminos nuevos; aprovecha tu creatividad y deja de dudar tanto de tus talentos. Eres más capaz de lo que crees.

Consejo de señora sabia: “Quien te quiere, se queda sin que lo amarren.” No mendigues cariño ni atención; el amor bonito fluye, no se ruega. Aprende a decir “hasta aquí” y verás cómo el universo te recompensa con paz, amor propio y dinerito en la bolsa.

SAGITARIO

Si supieras todo lo que puedes lograr cuando te enfocas y no andas brincando de flor en flor. Eres un alma libre, aventurera y con fuego en la mirada, pero a veces tu propio desmadrito te juega en contra. La gente te busca porque tienes luz, porque das consejos que curan y porque con tu humor haces que cualquiera olvide sus penas; pero también, porque eres de esos que abrazan bonito y no juzgan. Aun así, aguas con dejar que todos se recarguen en ti, porque terminas agotado cargando los problemas de medio mundo.

Tus proyectos están llenos de potencial, pero te falta constancia; empiezas con toda la energía y luego te aburres cuando no ves resultados inmediatos. Apréndele a la paciencia, que lo bueno tarda, pero llega. La suerte empieza a moverse a tu favor, y si te aplicas, podrías ver frutos antes de que acabe el mes. No lo dejes todo a la buena suerte, que hasta los milagros necesitan empujón.

En el amor, la historia es parecida: te enamoras fácil y con todo, pero cuando sientes que te encadenan, sales corriendo. Quieres amor libre, sin ataduras, pero luego te quejas de la soledad. Decide qué quieres, criatura, porque no se puede tener al mismo tiempo alas y raíces. Viene una persona que te va a mover el tapete —podría ser alguien del pasado o una amistad muy cercana—, y ahí sí más te vale pensar con la cabeza de arriba y no con la de abajo.

En lo económico, un dinerito extra se asoma. Te servirá no solo para pagar pendientes, sino para consentirte, que bien merecido lo tienes. Pero no te emociones tanto, que el dinero que llega rápido también se va volando. Adminístrate, que el futuro también cuesta.

Y escucha bien este consejo de señora de las que ya vivieron: “El que mucho da, también merece recibir. Y el que siempre sonríe, también tiene derecho a cansarse.” Aprende a decir que no, a soltar sin remordimientos y a darte tus gustitos sin culpa. No te me apagues, Sagitario, porque cuando tú brillas, hasta la mala suerte se confunde de camino.