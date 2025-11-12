Intentó estrangular a una joven en un ascensor: arrestan a agresor sexual reincidente en Nashville

La Policía Metropolitana de Nashville informó que un delincuente sexual convicto fue arrestado el martes bajo sospecha de haber atacado brutalmente a una mujer dentro de su edificio de apartamentos, tras seguirla desde un concierto en el Bridgestone Arena el pasado 5 de noviembre.

El sospechoso fue identificado como Joequarius Williams, de 29 años, quien enfrenta cargos por intento de asesinato y robo.

La siguió hasta el ascensor y la estranguló

Según el informe policial, la víctima, de 25 años, caminaba de regreso a su casa cuando notó que un hombre la seguía a cierta distancia. Ambos ingresaron al edificio y subieron juntos en el ascensor, donde Williams presuntamente la agarró por el cuello y le dijo que la iba a matar.

“Perdió el conocimiento brevemente debido a la estrangulación. Cuando recobró el conocimiento, el hombre estaba encima de ella”, señaló el comunicado de la policía.

La mujer logró sobrevivir al ataque y las autoridades iniciaron una investigación que permitió identificar al sospechoso mediante huellas dactilares encontradas en objetos del lugar.

BREAKING: Special Victims detectives today arrested convicted sex offender Joequarius Williams, 29, on charges of attempted murder and robbery for attacking a 25-year-old woman after following her to her Germantown apartment building as she walked home from a Bridgestone Arena… pic.twitter.com/yMcw8qLLbS — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) November 11, 2025

Un agresor reincidente

De acuerdo con los registros judiciales, Williams ya había sido condenado en 2019 por agresión agravada e intento de violación de una mujer de 27 años, en un complejo de apartamentos de Glastonbury Road, también en Nashville.

Tras aquella condena, fue sentenciado a libertad condicional y registrado oficialmente en el listado de delincuentes sexuales de Tennessee.

Ahora, las autoridades anticipan que se emitirán nuevas órdenes de arresto por violación de la libertad condicional.

Williams se encuentra detenido sin derecho a libertad bajo fianza en el centro de detención de Nashville, con un monto fijado en 10,1 millones de dólares, mientras la policía y la fiscalía preparan los cargos formales.

Las autoridades agradecieron la cooperación de la comunidad y recordaron la importancia de reportar comportamientos sospechosos en zonas residenciales y de tránsito peatonal.

