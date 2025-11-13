Bebé de 7 meses muere en un auto caliente en Georgia mientras su madre trabajaba

Una joven madre del estado de Georgia fue arrestada y acusada de crueldad infantil en segundo grado y asesinato en segundo grado, luego de que su hijo de 7 meses muriera tras permanecer dentro de su vehículo mientras ella trabajaba a pocos metros del lugar.

La acusada, Nyla Simmons, de 22 años, habría dejado al niño en el automóvil la mañana del 16 de octubre, antes de iniciar su turno en un concesionario Kia ubicado en Albany, a unos 130 kilómetros de Columbus, según la Oficina del Sheriff del Condado de Lee.

La temperatura alcanzó los 90°F (32°C)

De acuerdo con datos de AccuWeather, las temperaturas en la zona llegaron ese día a 90 grados Fahrenheit (32°C), condiciones que pueden elevar rápidamente el calor dentro de un vehículo cerrado a niveles mortales.

Simmons se percató demasiado tarde de que su hijo seguía dentro del auto y lo trasladó rápidamente al Hospital Memorial Phoebe Putney, situado a unas cinco millas del concesionario. El bebé fue declarado muerto a su llegada, informaron las autoridades.

Investigación y arresto

El forense del condado de Lee envió el cuerpo del niño a autopsia el 17 de octubre. Sin embargo, la causa de muerte aún no se ha determinado.

El forense del condado de Dougherty, Michael Fowler, explicó que los casos que involucran a menores suelen requerir más tiempo debido a la cantidad de estudios necesarios.

“Si el niño no presenta trauma ni lesiones visibles, se deben esperar los resultados de toxicología e histología para saber qué sucedió”, dijo Fowler.

La Oficina de Investigación de Georgia (GBI) detuvo a Simmons el 3 de noviembre sin incidentes. Permanece recluida en la cárcel del condado de Lee y podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarada culpable.

La madre compartía con frecuencia fotos de sus hijos

En redes sociales, Simmons se mostraba como una madre activa y cariñosa. Publicaba fotos de su bebé y su hija mayor, incluida una sesión reciente en un campo de calabazas, días antes de la tragedia.

Tras la muerte de su hijo y antes de ser arrestada, escribió un mensaje agradeciendo el apoyo recibido: “Gracias a todos los que se pusieron en contacto conmigo con cariño y apoyo sinceros… lo vi, lo sentí y lo aprecié.”

Según datos de Kids and Cars Safety, 26 niños han muerto en vehículos calientes en Georgia desde 1995. A nivel nacional, más de 1,100 menores han perdido la vida por golpes de calor dentro de automóviles desde 1990, y la mayoría de las víctimas —el 88%— tienen 3 años o menos.

En Estados Unidos, mueren en promedio 40 niños al año por este tipo de incidentes.

