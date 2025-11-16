Cuatro agentes heridos y un muerto tras tiroteo en operativo de violencia doméstica en Kansas

Cuatro agentes del orden público resultaron heridos por arma de fuego la mañana del sábado mientras atendían una llamada por violencia doméstica en una vivienda ubicada en una zona rural al sur de Topeka, Kansas. El presunto agresor, un hombre de 22 años, murió en el lugar a causa de los impactos de bala, informó la Oficina de Investigación de Kansas (KBI).

El tiroteo se produjo alrededor de las 10:30 am. Entre los lesionados hay tres agentes del sheriff del condado de Osage y un oficial de la Patrulla de Carreteras de Kansas. El abuelo del sospechoso, un hombre de 77 años, también fue alcanzado por los disparos, aunque tanto él como los agentes se encuentran fuera de peligro.

Policías hospitalizados; dos continúan bajo observación

De acuerdo con las autoridades, dos de los agentes fueron operados en un hospital de Topeka y están en condición estable. Un tercer agente fue dado de alta poco después, mientras que el policía estatal fue trasladado al Centro Médico de la Universidad de Kansas en Kansas City para recibir atención especializada.

“Menos de diez minutos después de llegar al lugar, se desató el tiroteo”, explicó el superintendente de la Patrulla de Carreteras, Erik Smith, durante una conferencia de prensa realizada en la biblioteca municipal de Carbondale, una pequeña ciudad de aproximadamente 1,300 habitantes situada junto a la Interestatal 75.

Una comunidad sorprendida por la violencia

Vecinos de la zona, John y Heather Roberts, afirmaron estar conmocionados por lo ocurrido. La pareja, que vive a poco más de un kilómetro del lugar del tiroteo, aseguró que nunca habían visto problemas asociados a la familia del sospechoso. Incluso destacaron que la abuela del joven solía repartir libros cristianos entre los niños del sector.

John Roberts relató que estaba trabajando en su granero cuando vio pasar dos vehículos policiales “a más de 160 km/h”, lo que inmediatamente le hizo pensar que algo grave ocurría. El sospechoso, según dijo, visitaba ocasionalmente su taller y siempre se comportaba como “un buen chico”.

Heather Roberts coincidió: “Adoro a la familia. Son gente maravillosa”. Agregó que cada vez que el joven los visitaba, la abrazaba y se mostraba “muy respetuoso”.

Sin señales previas de conflicto

Los vecinos señalaron que, debido a la tradición de caza en la región, es común que las familias posean armas de fuego, incluida la del sospechoso. Aun así, insistieron en que nunca percibieron signos de violencia o problemas graves dentro del hogar.

“No sé qué le pasó hoy, pero sus abuelos lo querían muchísimo”, lamentó Heather Roberts, quien también pidió oraciones para la recuperación de los agentes.

Sigue leyendo:

– Mujer secuestrada en Arizona por falso chofer de Uber se salvó gracias a una nota que dejó en una gasolinera

– Transeúnte ayuda a rescatar a una niña secuestrada en Texas que mostraba un cartel de “ayúdame” en Long Beach

–Policía de Kansas infraccionó a un vehículo y descubrió a niña de 6 años secuestrada