Descubre cómo identificar cuál es el puerto USB más rápido de tu computadora

Seguro te ha pasado: conectas un pendrive o un disco duro externo a tu computador y la transferencia de archivos tarda una eternidad. Esto probablemente se debe a que no estás usando el puerto USB más rápido que tu máquina tiene. Identificar el puerto USB más veloz es clave para optimizar la transferencia de datos y ahorrar tiempo al mover archivos pesados o trabajar con equipos externos. Pero, ¿cómo saber cuál es?

Una forma sencilla es fijarse en los colores de los puertos. Los puertos USB 3.0 o superiores suelen estar marcados con un color azul, a diferencia de los USB 2.0 que normalmente son negros o grises. También es común que junto al puerto aparezca alguna marca que diga “SS”, que significa SuperSpeed, o números como 5, 10 y 20, que indican la velocidad máxima en gigabits por segundo (5 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps, respectivamente). Otro símbolo que puede aparecer es un rayo, indicando que el puerto soporta Thunderbolt o una versión de alto rendimiento.

Si quieres verificar más a fondo, en Windows puedes abrir el “Administrador de dispositivos” y buscar en la sección “Controladores de bus serie universal” para identificar qué puertos son USB 3.0 o superiores. Además, existen herramientas gratuitas como CrystalDiskMark o Blackmagic Disk Speed Test que miden la velocidad real de un dispositivo conectado y te ayudan a diagnosticar cuál puerto ofrece mayor rendimiento. Así puedes también comprobar qué cables son los más rápidos, ya que estos accesorios afectan directamente la velocidad final.

Ventajas de usar puertos USB rápidos

La principal ventaja que ofrece un puerto USB rápido es una drástica reducción en el tiempo de transferencia de archivos. Mientras que el USB 2.0 ofrece una velocidad máxima de 480 Mbps (megabits por segundo), el USB 3.0 puede alcanzar hasta 5 Gbps, es decir, más de 10 veces más rápido. Las versiones más modernas como USB 3.1 y USB 3.2 aumentan esas cifras hasta 10 y 20 Gbps respectivamente, haciendo que pasar grandes archivos de vídeo o backups sea cuestión de segundos en lugar de minutos.

Pero no solo la velocidad de transferencia mejora. Los puertos USB 3.0 también son más eficientes energéticamente. Utilizan un sistema de gestión que reduce el consumo cuando el dispositivo no está en uso, lo que ayuda a ahorrar batería en laptops y tablets. Además, estos puertos pueden suministrar más energía a dispositivos conectados, permitiendo que la carga de teléfonos y otros gadgets sea más rápida.

Otra ventaja crucial es la compatibilidad hacia atrás: puedes conectar dispositivos USB 2.0 o incluso 1.0 a puertos USB 3.0, aunque funcionando a menor velocidad. Esto te da flexibilidad para usar accesorios viejos, pero para aprovechar toda la potencia es vital conectar un dispositivo compatible con la versión del puerto de alta velocidad.

Cómo mejorar aún más los tiempos de transferencia

Identificar y usar el puerto USB más rápido es solo el primer paso para mejorar tus transferencias de archivos. También es importante optimizar la configuración tanto del sistema operativo como del dispositivo USB.

Por ejemplo, en Windows, accediendo a las propiedades del dispositivo en el Administrador de dispositivos, puedes seleccionar la pestaña “Directivas” y activar la opción “Mejor rendimiento”; esto permite al sistema priorizar la velocidad en lugar de la extracción rápida, lo que se traduce en transferencias más rápidas. También, si tu unidad USB está formateada en FAT32, la velocidad se verá limitada. Convertirla o formatearla en NTFS mejora significativamente la eficiencia en la transferencia de datos grandes.

Finalmente, elegir cables y discos duros externos certificados para USB 3.0 o superiores es fundamental. De nada sirve tener un puerto rápido si los accesorios no están a la altura del estándar. Herramientas de diagnóstico pueden ayudarte a identificar el mejor cable para optimizar el rendimiento.

Usar el puerto USB más rápido no solo te ahorra tiempo, sino que también mejora la eficiencia energética y la experiencia general con dispositivos externos. Para cualquier usuario que maneje archivos pesados o quiera aprovechar al máximo sus gadgets, saber identificar y usar el puerto USB correcto es un truco tecnológico indispensable.

