El tiempo de hoy en Los Ángeles para este domingo 16 de noviembre

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con cielos prácticamente cubiertos. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Los vientos del sur soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 84 y 58 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:26 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:49 h. En total tendremos 10 horas de luz solar durante este domingo.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se esperan cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 48 y los 61 grados Fahrenheit (9 y 16ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 94% por la mañana, 88% por la tarde y 94% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.