Hombre de Pensilvania resulta herido luego de que su perro activara su arma mientras la limpiaba

Un hombre de 53 años resultó herido la noche del martes en el condado de Berks, Pensilvania, luego de que su perro activara accidentalmente una escopeta dentro de su vivienda. Según informó la televisora local WFMZ, la policía recibió una llamada de emergencia por un tiroteo alrededor de las 11:15 pm.

Los agentes determinaron que el propietario había colocado la escopeta sobre la cama mientras la limpiaba. En ese momento, el perro que se encontraba dentro de la casa saltó sobre el colchón, provocando que el arma se disparara y alcanzara al hombre por la espalda.

El herido, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado a un hospital local, donde fue sometido a cirugía debido a la gravedad de la lesión. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la raza ni la edad del animal involucrado.

Otro caso reciente de travesuras caninas con consecuencias serias

El insólito accidente ocurre menos de un mes después de un incidente similar en Carolina del Norte, donde Colton, el perro del subjefe del Departamento de Bomberos de Chapel Hill, protagonizó un hecho igualmente peligroso.

Según relataron las autoridades, el perro aprovechó la ausencia de su dueño para robar comida de la encimera, pero terminó mordiendo un dispositivo con una batería de iones de litio. La batería se sobrecalentó y provocó un incendio en la vivienda.

“Colton es un buen chico, pero se aprovechó de la ausencia de sus humanos”, escribió el departamento de bomberos en sus redes sociales. El animal solo sufrió una leve exposición al humo, aunque desde entonces, señalaron, ya no se le permite permanecer fuera de una jaula sin supervisión.

Recomendaciones de seguridad

Expertos en seguridad doméstica reiteran la importancia de mantener las armas descargadas y en superficies seguras mientras se limpian o manipulan, así como evitar dejarlas al alcance de mascotas o menores.

Asimismo, recordaron que dispositivos con baterías de iones de litio deben mantenerse lejos de animales domésticos, debido a su capacidad de incendiarse si son perforados o dañados.

