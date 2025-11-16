Investigan muerte de niño que cayó desde la ventana de un piso 20 en Nueva Jersey

Un niño de dos años murió este sábado en la mañana después de caer desde la ventana de un edificio residencial ubicado en la avenida Elizabeth, en Newark, Nueva Jersey, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió cerca de las 7:00 am, cuando la policía recibió reportes que alertaban sobre la caída de un menor desde un piso 20. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del pequeño en el sitio del suceso, un área pública cercana al aeropuerto internacional Newark Liberty.

La policía mantiene la investigación abierta

La Oficina del Fiscal del Condado de Essex indicó en un comunicado que el caso está bajo investigación activa mientras intentan determinar las circunstancias que llevaron a la caída. Por ahora, las fuentes policiales consideran que el incidente habría sido un “trágico accidente”.

El fiscal del condado, Theodore Stephens, y el director de seguridad pública de Newark, Emanuel Miranda, anunciaron la apertura formal de las averiguaciones. Hasta el momento, no se ha divulgado información adicional sobre las condiciones en que ocurrió el hecho ni sobre la supervisión del menor.

Las autoridades solicitaron la colaboración de cualquier persona que pueda aportar datos sobre lo ocurrido. Quienes tengan información pueden comunicarse de manera confidencial con la línea de denuncias de la Fiscalía del Condado de Essex al 1-877-TIPS-4EC (1-877-847-7432).

