Alemania golea a Eslovaquia y pone su nombre en el Mundial 2026

La selección de Alemania estará oficialmente en la Copa del Mundo de 2026 luego de golear 5-0 a Eslovaquia en el último partido de las Eliminatorias.

Los alemanes estaban obligados a ganar o empatar para conseguir la clasificación directa y lo consiguieron con esta goleada. Cabe destacar que Eslovaquia solo había permitido dos goles en toda la clasificación.

El partido se disputó en el Red Bull Arena de Leipzig que fue el escenario para un auténtico despliegue del poder alemán.

Los teutones comenzaron arriba todo el partido con una posesión del balón asfixiante ante los eslovacos hasta que en el minuto 18 se rompió el 0-0.

Gnabry slots this one into the corner to double Germany's lead 😮‍💨🇩🇪 pic.twitter.com/DLZh6ZBKsf — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 17, 2025

Joshua Kimmich metió un gran centro que el delantero Nick Woltemade cabeceó solo para abrir el marcador.

Serge Gnabry puso el 2-0 en el minuto 29 y apenas siete minutos después Leroy Sané marcó en un mano a mano tras una gran asistencia de Florian Wirtz.

El primer tiempo cerró con otra gran combinación entre Wirtz y Sané para el 4-0 que acabó con las dudas y tenía ya el boleto asegurado de Alemania en la próxima Copa del Mundo.

Wirtz to Sané AGAIN 🇩🇪🔥 pic.twitter.com/I3uTrUWHad — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 17, 2025

En el segundo tiempo, los alemanes optaron por preservar el balón y no sufrir, aunque pudieron anotar el quinto con gol del mediocampista Ridle Baku, quien juega en el Leipzig.

Ouedraogo, otro jugador del Leipzig, liquidó el partido con un 6-0 de paliza que borró cualquier duda sobre si Alemania clasificaría directo al Mundial.

Alemania se une a equipos de Europa en el Mundial 2026

Los teutones se une al grupo de seleccionados europeos que ya tienen un boleto a la Copa del Mundo del próximo año.

Estos son las selecciones que ya tienen su clasificación al Mundial de 2026:

Inglaterra

Croacia

Noruega

Países Bajos

Portugal

Francia

Este martes se podrán sumar otros países como Suiza, Dinamarca, España, Austria y Bélgica. Los equipos que terminen en la segunda posición deberán jugar el repechaje europeo en marzo de 2026.

