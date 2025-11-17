DT de Nigeria acusa al Congo de brujería Vudú tras quedar fuera del Mundial 2026

El entrenador de Nigeria, Eric Chelle, denunció que fue víctima de un vudú tras la eliminación de Nigeria de las Eliminatorias al Mundial de 2026 ante el Congo.

“Durante toda la tanda de penaltis una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso”, dijo.

Chelle, que tuvo que ser parado para no enzarzarse en una pelea con estas personas en el momento final de la tanda de penas máximas, explicó a los periodistas a la conclusión del choque el por qué de su malestar y que habían sido víctimas del vudú de sus rivales.

Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025

RD Congo se mete al repechaje del Mundial de 2026

La República Democrática del Congo se clasificó para la repesca internacional del Mundial 2026 tras superar a Nigeria, que tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, se encontró con la figura del guardameta Lionel Mpasi-Nzau, que detuvo dos de los tres lanzamientos de la tanda de penaltis que decidió el choque (3-4).

El portero del Le Havre se erigió como el héroe de un encuentro duro a vida o muerte y que dejó fuera a una de las selecciones clásicas de África, que se perderá su segundo Mundial consecutivo tras no participar en Qatar 2022.

Además, Mpasi-Nzau permitió a la República Democrática del Congo soñar con una participación que no disfruta desde el Mundial de Alemania 1974, cuando jugó la Copa del Mundo cuando el país se denominaba Zaire.

El encuentro se decidió en la tanda de penaltis y en ella Nigeria no pudo con tres errores en los lanzamientos de Calvin Bassey, Moses Simon y Semi Ajayi.

El primero lanzó la pelota a las nubes y los otros dos se toparon con las intervenciones de Mpasi-Nzau, héroe del Congo en el sueño de un país que aspira a regresar a un Mundial 52 años después.

