Portugal destroza 9-1 a Armenia y clasifica al Mundial 2026

Portugal consiguió este domingo su boleto al Mundial 2026 con un festín de goles en casa, 9-1 ante Armenia, en un partido pasado por agua y sin Cristiano Ronaldo, castigado tras la tarjeta roja que vio ante Irlanda, en el que se reencontró con su mejor versión y borró el mal recuerdo de la derrota en Dublín.

El equipo local dominó la pelota durante todo el partido, a pesar de la insistencia de la defensa armenia, que presionó al rival y trató de contenerlo sin lograr su cometido.

El primer tanto, en el minuto 7, fue del defensa del Villareal Renato Veiga, quien remachó un despeje del guardameta armenio después de un disparo de Bruno Fernandes. El gol, revisado por un posible fuera de juego finalmente descartado, supuso el estreno como artillero de Veiga con la selección portuguesa.

En la primera aproximación de Armenia, Spertsyan selló el gol del empate (m.18) tras un fallo defensivo que dejó a Costa sin opciones.

La paridad duró poco. Portugal, luciendo su segunda equipación negra, golpeó con autoridad y firmó dos tantos casi consecutivos.

Un error armenio que devolvió la pelota a su guardameta terminó en acierto para Portugal: Gonçalo Ramos interceptó y marcó el 2-1 en el 28’.

Minutos después, Neves firmó el primero de sus tantos (m.30), seguido de otro más adelante.

Con la ventaja, Portugal empezó a mostrar su mejor fútbol. El centrocampista del PSG volvió a anotar en el 41’, completando el segundo hat-trick de la jornada para los lusos.

Antes del descanso, un penalti sobre Dias permitió a Bruno Fernandes sumar el quinto (45+). Ya en la segunda parte, anotó tras asistencia de Gonçalo Ramos en el 51’ y volvió a convertir otro penalti en el 72’.

Para cerrar el marcador, Conceição despidió el encuentro con el noveno gol en tiempo añadido.

A pesar de la lluvia, la afición portuguesa ovacionó al equipo y dedicó un momento especial, en el minuto 21, para recordar al fallecido futbolista Diogo Jota.

*Con información de EFE.

