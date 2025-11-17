Vuelo de United aterriza de emergencia en Missouri tras amenaza de bomba de un pasajero

Un vuelo de United Airlines que cubría la ruta Dallas–Chicago tuvo que aterrizar de emergencia la mañana del domingo en Missouri, luego de que un pasajero asegurara que su esposa llevaba una bomba en su equipaje.

El vuelo 380, un Boeing 737-700 con 119 pasajeros a bordo, fue desviado al Aeropuerto Internacional Lambert de St. Louis alrededor de las 8:40 a. m. por lo que la aerolínea calificó como “un posible problema de seguridad”.

Según informó el St. Louis Post-Dispatch, el hombre —descrito por testigos como “desgarbado”— fue arrestado en cuanto la aeronave tocó tierra. Su identidad no había sido revelada al cierre de esta edición, ni se conocía si enfrentará cargos.

Evacuación y operativo de emergencia

Nada más aterrizar, los pasajeros fueron evacuados y trasladados a la terminal, mientras equipos de desactivación de explosivos y bomberos rodeaban el avión. Los especialistas registraron la aeronave durante más de dos horas en busca de cualquier artefacto sospechoso.

United Airlines informó posteriormente que las autoridades inspeccionaron el avión y dieron el visto bueno para que continuara su ruta. El aparato despegó ese mismo domingo en horas de la tarde y llegó sin incidentes a Chicago.

Rhonda Hamm-Niebruegge, directora del aeropuerto, confirmó que toda la operación se desarrolló sin mayores complicaciones y que los pasajeros permanecieron seguros en todo momento.

Semanas de amenazas que generan tensión en los cielos

El incidente en St. Louis se produce en medio de una serie de amenazas de bomba que han perturbado vuelos en Estados Unidos durante las últimas semanas.

El 4 de noviembre, una persona amenazó con que un vuelo de United explotaría al aterrizar en el Aeropuerto Nacional Reagan Washington si no se entregaban $500,000 dólares en criptomonedas. Ese mismo día, un vuelo de Delta Airlines fue evacuado en LaGuardia tras otra alarma de bomba reportada por la tripulación.

Aunque ninguna de estas amenazas se materializó, los episodios han renovado la preocupación por la seguridad aérea y la vulnerabilidad de los vuelos comerciales frente a alertas falsas.

Sigue leyendo:

–Vuelo de American Airlines se retrasó en Texas por presunta amenaza de bomba

–Evacúan vuelo de United Airlines en Houston por problema en el motor

–Hallan dos cadáveres en el tren de aterrizaje de un avión de JetBlue en Florida