BMW M340i 50 Jahre: un tributo moderno al Serie 3

A lo largo de cinco décadas, el BMW Serie 3 ha definido una parte importante del ADN deportivo de la marca. Para marcar este hito, BMW decidió crear una versión muy particular del M340i xDrive, concebida no solo como un tributo visual, sino como una declaración del legado que acompaña a la berlina más influyente de la firma alemana.

A diferencia de otras ediciones limitadas, esta propuesta no busca reinventar el modelo, sino rendir homenaje a su evolución a través de elementos cuidadosamente seleccionados.

Desde los colores patrimoniales hasta el equipamiento completamente cargado, cada detalle del 50 Jahre Edition apunta a reforzar la conexión entre pasado y presente.

Un diseño cargado de historia

La estética del M340i xDrive 50 Jahre Edition se apoya principalmente en una paleta de cinco tonos históricos que evocan distintas generaciones del Serie 3. Ruby Red está asociado al pionero E21, mientras que Boston Green recuerda al legendario E30. Avus Blue rinde tributo al E36, Carbon Black remite al espíritu deportivo del E46 y Sparkling Graphite conecta directamente con el refinado E90.

Estos colores no solo refuerzan la nostalgia, sino que convierten cada unidad en un guiño directo a la trayectoria del modelo. Como complemento, BMW incorpora el paquete Shadowline con detalles oscurecidos, un alerón de carbono M Performance y llantas de 19 pulgadas tipo 792M, además de salidas de escape ennegrecidas que potencian la presencia deportiva.

En la parte posterior aparece la insignia “50 Jahre Edition”, un elemento exclusivo que marca la razón de ser del vehículo y diferencia esta variante del resto de la gama.

Un interior pensado para una ocasión única

Dentro del habitáculo, BMW apostó por una atmósfera elegante y a la vez deportiva. La tapicería Merino, disponible en Ivory, Black o Tartufo, debuta por primera vez en un Serie 3 vendido en Estados Unidos, detallando el nivel de exclusividad detrás del proyecto.

Para reforzar el carácter conmemorativo, la marca añadió inserciones en fibra de carbono, sistema de sonido Harman Kardon y head-up display.

Todo viene incluido de serie, ya que esta edición se comercializa bajo una configuración completamente cerrada. Así, el cliente solo debe elegir el color exterior y el tono de los frenos deportivos M.

Rendimiento M Performance con sabor a despedida

La esencia deportiva del M340i se mantiene intacta en esta edición especial. Su motor de seis cilindros en línea con tecnología TwinPower Turbo produce 386 hp y 398 lb-pie de torque.

Asociado a una transmisión automática Steptronic de ocho velocidades y al sistema de tracción total xDrive, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 4.1 segundos.

El modelo conserva la precisión del chasis del Serie 3, reforzado con suspensión deportiva y tecnología mild-hybrid para mejorar eficiencia sin comprometer respuesta. El resultado es un vehículo que combina historia con un rendimiento plenamente actual.

Una edición limitada para cerrar un capítulo

El lanzamiento del M340i xDrive 50 Jahre Edition coincide con el final de la producción de la generación G20, que dará paso próximamente al nuevo Serie 3. Para marcar este cierre, BMW decidió fabricar esta variante en cantidades limitadas, lo que incrementa su atractivo para coleccionistas.

El precio en el mercado estadounidense comienza en $75,200 dólares, sin incluir gastos de gestión. Esto lo posiciona muy cerca del costo de un BMW M3 de acceso, pero con un enfoque distinto: menos radical, más conmemorativo y con un nivel de exclusividad que no se repetirá.

