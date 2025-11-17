No paran: Ford anuncia un nuevo deportivo para 2026

Ford vuelve a encender la emoción entre los entusiastas del motor. Tras el impacto que generó el Mustang GTD, la marca del óvalo azul ya tiene en la mira su próxima gran apuesta: un nuevo deportivo de calle desarrollado por su renovada división Ford Racing, antes conocida como Ford Performance.

La revelación oficial tendrá lugar a comienzos de 2026, en el marco del evento de lanzamiento de la temporada automovilística del próximo año. Ese mismo escenario servirá para presentar también el monoplaza de Fórmula 1 de Red Bull para 2026, con el que Ford mantiene una alianza técnica clave.

Aunque los detalles son escasos, la expectación no podría ser mayor. Todo apunta a que Ford está lista para presentar un modelo que podría marcar una nueva era en su catálogo de alto rendimiento.

¿Un sucesor del legendario Ford GT?

La marca se ha mantenido en silencio sobre el tipo de vehículo que prepara, pero las pistas no han tardado en aparecer. Mark Rushbrook, director de Ford Racing, aseguró que el nuevo modelo será “una prueba de la profunda integración de nuestra innovación en las carreras en los vehículos que conduces a diario”.

Según Rushbrook, parte del desarrollo se está realizando directamente en los circuitos, donde la marca está probando componentes que luego llegarán al modelo de producción. El ejecutivo también adelantó que “los resultados de dicho desarrollo se incorporarán al motor y al chasis de tu próximo Ford”.

Estas declaraciones han encendido la especulación. Muchos creen que Ford podría estar trabajando en el sucesor del Ford GT, cuya producción finalizó oficialmente en 2022 tras una serie de ediciones especiales. No obstante, la descripción de “totalmente nuevo” ha hecho pensar a otros que podría tratarse de un vehículo distinto, quizás un concepto inédito dentro de la marca.

Rumores sobre potencia extrema

Las palabras de Jim Farley, CEO de Ford, también alimentaron la curiosidad. En meses anteriores, tanto él como Rushbrook dejaron entrever la posibilidad de una Ford Ranger Raptor con una potencia cercana a los 1,000 caballos de fuerza, inspirada en la versión que compitió en el Rally Dakar.

Esa propuesta, aunque radical, se alinea con la nueva filosofía de Ford Racing: combinar ingeniería de competición con vehículos aptos para el uso diario. Una camioneta deportiva de semejante capacidad podría representar una nueva categoría dentro del portafolio de Ford, aunque por ahora solo se trata de especulaciones.

Herencia y futuro en una misma dirección

El anuncio también llega en un momento simbólico. El Ford GT, presentado por primera vez en 2005, se convirtió en un ícono moderno.

Su primera generación montaba un motor V8 sobrealimentado de 5.4 litros, mientras que la segunda, lanzada en 2017, apostó por un V6 biturbo de 3.5 litros con 669 caballos de potencia, capaz de alcanzar velocidades cercanas a los 350 km/h.

Ambas versiones demostraron que Ford podía competir con los superdeportivos europeos más prestigiosos, sin perder su esencia americana. Por eso, el anuncio de un nuevo modelo de calle con ADN de competición despierta tanta curiosidad.

Tecnología heredada de la pista

Uno de los grandes atractivos del proyecto será su desarrollo técnico. Ford Racing ha confirmado que está utilizando su experiencia en competiciones globales —desde el WEC hasta el Rally Dakar y la futura Fórmula 1— para nutrir a sus próximos modelos de calle.

El enfoque estará centrado en la eficiencia aerodinámica, el equilibrio del chasis y la optimización del tren motriz. Además, la marca trabaja en nuevos materiales ligeros y soluciones híbridas que podrían ofrecer una combinación explosiva entre potencia y sostenibilidad.

No se descarta que este nuevo deportivo incorpore tecnología híbrida o incluso totalmente eléctrica, siguiendo la estrategia de electrificación que Ford está aplicando en modelos como el Mustang Mach-E y la F-150 Lightning.

Por ahora, Ford mantiene bajo llave todos los detalles del modelo, incluyendo su nombre y características finales. Sin embargo, lo que sí ha confirmado es la fecha de su presentación: 15 de enero de 2026.

