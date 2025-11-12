Probamos el Hyundai Palisade 2026 en su versión híbrida
Disponible en cuatro versiones—SEL, SEL Premium, Limited y Calligraphy—, el Hyundai Palisade 2026 destaca por un diseño clásico y elegante
El 2026 Hyundai Palisade 2026 Hybrid llega como el primer SUV de tres filas de asientos con motorización híbrida de la marca. Equipado con más de 300 caballos de fuerza y una autonomía superior a 600 millas (1,000 km).
Lee también: Kia Telluride 2027: vistazo exclusivo al SUV de tres filas
Disponible en cuatro versiones—SEL, SEL Premium, Limited y Calligraphy—, el Hyundai Palisade 2026 destaca por un diseño clásico y elegante, con acentos cromados y luces LED verticales distintivas, tanto delanteras como traseras. La versión Calligraphy, tope de gama, combina lujo y tecnología avanzada, incluyendo dashcams delanteras y traseras, sistema HTRAC AWD mecánico, y rines de hasta 21 pulgadas.
Puedes leer: No hace falta tener licencia: SUPER73 lanza su nuevo modelo
En su interior, el Palisade ofrece un espacio generoso y materiales de alta calidad, con asientos de piel Napa perforados, calefacción, ventilación y masaje en la primera fila. La segunda fila presenta asientos tipo capitán, mientras que la tercera fila se puede ajustar eléctricamente para maximizar comodidad y espacio de maletero. La capacidad total de carga alcanza 86.7 pies cúbicos, y el sistema eléctrico permite abatir las filas de forma rápida y sencilla.
El 2026 Hyundai Palisade trae pantallas de 12.3 pulgadas, conectividad Apple CarPlay/Android Auto, sistema de audio premium Bose de 14 altavoces, control de clima multizona, head-up display, conducción semiautónoma Highway Driving Assist, y modos de manejo Eco, Sport y Terrain para nieve, barro y arena. Además, su sistema híbrido utiliza motores eléctricos para mejorar la estabilidad y la eficiencia de conducción.
En cuanto a precios, el Palisade híbrido 2026 parte de $46,000 (versión SEL) y llega hasta $56,780 en la versión Calligraphy con AWD, solo $2,200 más que la versión de gasolina equivalente, lo que permite recuperar la inversión gracias a su eficiencia en combustible.
En resumen, el Hyundai Palisade 2026 Hybrid combina confort, espacio, tecnología y eficiencia, siendo una opción muy competitiva para quienes buscan un SUV grande, familiar y moderno sin comprometer economía ni funcionalidad.
Seguir leyendo:
Bel Air 2026: el clásico de Chevrolet que vuelve con fuerza
Dodge Charger Drag Pak: potencia legendaria solo para pista
Ram se reinventa y debutará con un SUV en 2028