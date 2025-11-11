Dodge Charger Drag Pak: potencia legendaria solo para pista

El sonido de un motor Hemi V8 ha sido sinónimo de poder, rebeldía y pura adrenalina sobre el asfalto. Aunque la era eléctrica ya marca el nuevo rumbo de Dodge, la marca no ha querido despedirse del rugido que la hizo leyenda.

En una movida que mezcla nostalgia con ingeniería moderna, Dodge presenta el Charger Hustle Stuff Drag Pak 2026, una bestia diseñada exclusivamente para dominar la pista de cuarto de milla.

Esta versión especial no está pensada para las calles ni para la conducción diaria. Su propósito es uno solo: acelerar con fuerza brutal en competencias autorizadas por la National Hot Rod Association (NHRA). De hecho, el modelo ha sido homologado para participar en la categoría Factory Stock Showdown (FSS), reservada para autos de alto rendimiento con base de producción.

Un regreso estratégico del motor Hemi

Después de despedir sus muscle cars a gasolina, muchos fanáticos sintieron que Dodge había perdido parte de su alma. Pero la marca, ahora bajo el paraguas de Stellantis, tenía otro plan.

Tras el lanzamiento del Charger Sixpack con motor V6, la respuesta fue tibia. Por eso, Dodge decidió reavivar la emoción con algo mucho más contundente: el regreso del motor SRT Hemi V8.

Este nuevo bloque tiene 354 pulgadas cúbicas, equivalentes a 5.8 litros de desplazamiento, y aunque Dodge no ha revelado cifras oficiales, se estima que la potencia ronda los 650 caballos de fuerza, el límite permitido en su categoría por la NHRA. Con semejante capacidad, el Charger Drag Pak 2026 no busca competir contra autos eléctricos, sino contra el reloj.

Producción limitada y ADN de competición

La exclusividad también es parte del encanto. Solo 50 unidades numeradas del Charger Hustle Stuff Drag Pak 2026 serán fabricadas. Cada una está destinada a pilotos de la categoría Sportsman de la NHRA, lo que refuerza su carácter de vehículo de competición puro.

El motor SRT Hemi V8 está acompañado por un supercargador Whipple de 3.0 litros, un bloque de aluminio GEN III rediseñado, pistones Diamond de aluminio, cigüeñal de acero forjado con ocho contrapesos y bielas tipo H completamente nuevas. Cada pieza ha sido ajustada para ofrecer una entrega de potencia instantánea y confiable, pensada para exigencias extremas.

La transmisión también fue optimizada con una Coan Racing de tres velocidades, eje de transmisión de aluminio y componentes internos micropulidos. Todo está configurado para reducir el peso y maximizar la eficiencia en la aceleración.

Diseño y detalles que evocan la era dorada

El paquete Hustle Stuff, inspirado en los accesorios Mopar de alto rendimiento de los años 70, regresa con fuerza. Dodge ofrece el nuevo Charger Drag Pak en color base White Knuckle, junto con una paleta de 18 tonos adicionales de alto impacto, incluyendo clásicos como B5 Blue, Plum Crazy, Go Mango, Frostbite, Sinamon Stick y Sublime.

Los clientes también podrán elegir entre tres juegos gráficos opcionales, uno de ellos con franjas rojas y azules y el logotipo Direct Connection en el capó, que recuerda la estética de las leyendas de pista de la vieja escuela.

El chasis se ha reforzado con una suspensión trasera de cuatro brazos, eje trasero de 9 pulgadas de Mark Williams Enterprises y relación de transmisión final 4.30:1. Además, se implementó una jaula antivuelco de cromoly, un subchasis delantero aligerado, protectores de eje y un paracaídas de 3 metros para frenadas seguras después de cada carrera.

Interior de competencia con sello exclusivo

A diferencia del modelo de calle, el interior está completamente orientado a la funcionalidad. El habitáculo incluye asientos Sabelt ligeros, arneses de seguridad, una red de contención lateral y un volante desmontable en fibra de carbono con el icónico logotipo Fratzog en el centro. En el panel de instrumentos, una insignia “Hustle Stuff” confirma su exclusividad y su propósito competitivo.

El Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak 2026 tendrá un precio sugerido (MSRP) de $234,995 dólares, y solo podrá adquirirse a través de los canales oficiales de Direct Connection. Además, la marca ofrecerá un premio de $26,000 dólares para el primer piloto que consiga una victoria con este modelo en el evento NHRA Factory Stock Showdown.

