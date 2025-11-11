No hace falta tener licencia: SUPER73 lanza su nuevo modelo

SUPER73 vuelve a revolucionar el segmento de la movilidad eléctrica con la presentación de su nuevo modelo: la SUPER73-MZFT, una bicicleta que combina tecnología, diseño y espíritu aventurero.

Este lanzamiento representa el primer paso de la marca hacia una nueva generación de vehículos eléctricos accesibles para todo tipo de usuarios.

La MZFT surge de la colaboración directa con la comunidad “Super Squad”, el grupo global de usuarios que ha sido parte fundamental del desarrollo y evolución de los productos SUPER73. Con esta nueva incorporación, la marca busca ofrecer una experiencia que conecte con los jóvenes que se inician en el mundo de las bicicletas eléctricas, sin dejar de lado a los entusiastas que valoran el estilo clásico y la potencia.

Diseñada para una nueva generación de ciclistas

La SUPER73-MZFT se posiciona como el modelo más accesible de la marca en su categoría. Su precio (alrededor de $2,000 dólares), pensado para atraer a nuevos usuarios, la convierte en una opción ideal para quienes desean ingresar al mundo de la movilidad eléctrica sin comprometer calidad o desempeño.

Esta bicicleta actúa como un puente entre la Serie Juvenil y los modelos más avanzados de las Series Z, S y R, manteniendo la esencia que caracteriza a SUPER73: un diseño atrevido, un rendimiento confiable y una sensación de libertad al conducir.

El CEO de la compañía, Travis Erwin, destacó el propósito detrás de este lanzamiento: “Con la SUPER73-MZFT, aunamos nuestra larga trayectoria en la cultura motociclista con nuestro firme compromiso con la innovación y la accesibilidad. Esta nueva generación no solo responde a la constante evolución del sector, sino que también reafirma nuestra promesa de que la experiencia SUPER73 siga siendo una aventura llena de individualidad”, declaró.

Erwin añadió además que el desarrollo del modelo fue posible gracias al diálogo permanente con la comunidad: “Esta moto es fruto de años de investigación y desarrollo, y no lo habríamos logrado sin la estrecha relación con nuestra apasionada y entusiasta comunidad de motociclistas. Nuestro objetivo es despertar la confianza, la curiosidad y el espíritu aventurero en los nuevos pilotos, a la vez que seguimos sorprendiendo a nuestra amplia base de clientes fieles y entusiastas”.

Tecnología, rendimiento y estilo en un solo modelo

Con un motor de 500 W, la SUPER73-MZFT alcanza velocidades máximas de hasta 32 km/h, ofreciendo una experiencia de conducción ágil y estable. Su chasis reforzado mejora la rigidez estructural, mientras que su perfil compacto y una altura de asiento de 68,5 cm garantizan comodidad para ciclistas de distintas tallas.

El modelo incorpora una segunda batería modular opcional, que amplía la autonomía hasta 64 km. También incluye un sistema de propulsión optimizado para mejorar la aceleración en pendientes, almacenamiento interno con cerradura y una arquitectura de eje pasante, que refuerza la durabilidad y la seguridad del conjunto.

En cuanto al equipamiento, la MZFT viene con frenos hidráulicos de dos pistones, faro y luz trasera LED y neumáticos Vee Jakal, ideales para recorridos urbanos o de aventura ligera.

Un diseño pensado para destacar

Disponible en dos colores —Cullen Berry y Titanium Ore—, la SUPER73-MZFT mantiene el estilo inconfundible de la marca: una combinación de minimalismo, robustez y detalles premium.

Con un peso total de 38,5 kg, logra un equilibrio entre portabilidad y resistencia, ideal para quienes buscan una bicicleta eléctrica práctica y con personalidad.

La MZFT no solo apunta a ser un medio de transporte, sino una extensión del estilo de vida de quienes disfrutan la exploración y la libertad sobre dos ruedas.

