Kia Telluride 2027: vistazo exclusivo al SUV de tres filas

Kia nos dejó entrar a su Centro de Diseño en California para ver en exclusiva la segunda generación de su SUV insignia de gasolina, el 2027 Kia Telluride. Aunque parezca un modelo del futuro, este Telluride sigue siendo de combustión interna, pero con un estilo que lo acerca al eléctrico Kia EV9.

El nuevo 2027 Kia Telluride es 2 pulgadas más largo, casi 3 pulgadas más de distancia entre ejes y una pulgada más alto que la versión anterior, lo que mejora notablemente el espacio interior, especialmente en la tercera fila.

En el exterior, destaca su diseño robusto y elegante, con líneas rectas, una parrilla amplia y una nueva firma luminosa LED más delgada y vertical.

Esta versión X-Pro, pensada para la aventura, incorpora detalles en negro piano, ganchos de remolque color naranja, rines de 18 pulgadas con neumáticos all-terrain de 222 mm y puede salvar una distancia de 9.1 pulgadas respecto al suelo. Además, integra manillas retráctiles, luces de charco con el logo Telluride y una barra LED trasera de lado a lado, que le da una presencia imponente.

Por dentro, el Kia Telluride 2027 ofrece un ambiente premium con materiales suaves, piel sintética, madera real y fibra de carbono, todo con una atmósfera moderna inspirada en el EV9. El tablero combina dos pantallas panorámicas digitales, un sistema de sonido Meridian, asientos con ventilación y calefacción, cargadores inalámbricos dobles y hasta cuatro zonas de climatización independientes.

En la segunda fila, equipa asientos tipo capitán y una consola central extraíble, mientras que la tercera fila ofrece más espacio y accesibilidad que antes. El Telluride mantiene rueda de repuesto completa, múltiples puertos USB-C y un sistema de iluminación ambiental que refuerza su toque de lujo.

El nuevo 2027 Kia Telluride llegará a los concesionarios de Estados Unidos en la primavera de 2026.

