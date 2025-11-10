Ram se reinventa y debutará con un SUV en 2028

A partir de su separación de Dodge en 2009, Ram se consolidó en el mercado con modelos emblemáticos como las Ram 1500, 2500 y 3500, además de sus vans ProMaster y ProMaster EV. Sin embargo, el panorama automotriz está cambiando rápidamente, y Stellantis —su empresa matriz— quiere que Ram evolucione con él.

Lejos de conformarse con su reputación en el ámbito de las pick-ups, la marca ahora apunta a un territorio que antes parecía ajeno: el de los SUV.

La confirmación llegó directamente del CEO de Stellantis, Antonio Filosa, quien aseguró que “Ram lanzará su primer SUV en 2028”, marcando un antes y un después en la historia de la compañía.

El contexto detrás del cambio

La decisión no es casualidad. Stellantis, que agrupa a marcas como Chrysler, Dodge y Jeep, ha estado redefiniendo sus estrategias en América del Norte. Mientras Chrysler mantiene su enfoque en las minivan, Dodge sigue explotando el segmento de alto rendimiento y Jeep domina entre los SUV, Ram necesitaba ampliar su horizonte.

La compañía busca diversificar su catálogo para atraer a nuevos clientes y fortalecer su presencia en un mercado cada vez más competitivo.

En palabras simples, el objetivo es dejar de ser vista exclusivamente como una marca de vehículos utilitarios para convertirse en un referente más amplio dentro del portafolio de Stellantis.

Proyectos en marcha y nuevas metas

El plan de expansión de Ram no se limita al futuro SUV. La marca tiene entre manos varios lanzamientos clave que verán la luz antes de 2028.

En 2025, por ejemplo, se espera la llegada de una nueva Ram 1500 con la reintroducción del legendario motor Hemi V8, además de una versión compacta llamada Ram 700, pensada para otros mercados.

También se prepara una camioneta mediana, que podría traer de regreso el histórico nombre Dakota, modelo que aún tiene buena aceptación fuera de Norteamérica. Estos movimientos son parte de una estrategia integral con la que Ram busca cubrir todos los frentes: trabajo, aventura y ahora también confort familiar.

Una inversión que revela las intenciones de Stellantis

El grupo Stellantis destinará más de $13,000 millones de dólares durante los próximos cuatro años para el desarrollo de nuevos productos en Norteamérica. Esta inversión no solo beneficiará a Ram, sino también a Jeep, Dodge y Chrysler.

La súper poderosa Ram 1500 2026. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

En el caso específico del nuevo SUV de Ram, todavía no se ha confirmado el tipo de motorización.

Sin embargo, considerando las proyecciones de electrificación de Stellantis, los analistas anticipan que podría tratarse de un modelo híbrido enchufable o incluso de autonomía extendida, una tecnología que la marca ya está explorando con la Ram 1500 REV.

Posible herencia de Jeep

Aunque los detalles técnicos aún son escasos, los rumores dentro de la industria sugieren que el primer SUV de Ram podría basarse en la plataforma del Jeep Grand Wagoneer, lo que garantizaría un enfoque premium y un alto nivel de capacidad todoterreno.

De confirmarse, Ram entraría directamente a competir con los SUV de gran tamaño, un nicho que ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años.

Este movimiento también reforzaría las sinergias entre las marcas del grupo, aprovechando la experiencia de Jeep en el desarrollo de vehículos familiares robustos, sin renunciar al carácter potente y musculoso que distingue a Ram.

El regreso del espíritu SRT

Otra de las novedades dentro de la estrategia de Ram es el regreso del departamento Street and Racing Technology (SRT), conocido por sus versiones de alto rendimiento. Este equipo volverá a involucrarse en los futuros proyectos de la marca, después de varios años centrado exclusivamente en Dodge.

En el SEMA Show 2025, Ram planea mostrar un prototipo muy especial: la Ram 1500 “The Dude”, orientada al desempeño en pista. Además, se trabaja en una Ram 1500 TRX SRT, concebida como la versión todoterreno más poderosa de su categoría.

