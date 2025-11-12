Solo para soldados: llega el poderoso Jeep Commando 392

El Jeep siempre ha tenido una conexión inseparable con el mundo militar. Su historia comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue concebido como un vehículo capaz de atravesar cualquier obstáculo.

Hoy, más de ocho décadas después, esa esencia se mantiene viva con la llegada del Jeep Wrangler Commando 392 2026, una edición especial que no se venderá en concesionarios comunes.

Este proyecto, liderado por Fox Factory Vehicles, celebra los 250 años de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con una versión tan exclusiva como simbólica. Más que un todoterreno, el Commando 392 es un tributo al espíritu de servicio y resistencia que dio origen a la marca.

Solo 250 unidades y una misión solidaria

La exclusividad de este modelo es extrema: solo se fabricarán 250 ejemplares. De ellos, 249 están reservados para militares activos y veteranos estadounidenses, mientras que una sola unidad será subastada al público durante el Mes de Agradecimiento a las Fuerzas Armadas.

Cada dólar recaudado irá directamente a la USO (United Service Organizations), entidad que desde la Segunda Guerra Mundial acompaña y apoya a los miembros del ejército y sus familias.

Es un gesto coherente con el legado del Jeep original, que también nació como un símbolo de apoyo en tiempos difíciles.

Un todoterreno con alma de acero

Basado en el Jeep Wrangler Unlimited 392, este modelo lleva el rendimiento y la robustez a un nuevo nivel. Su corazón es el motor Hemi V-8 de 392 pulgadas cúbicas, que ya de por sí entrega una potencia impresionante. Sin embargo, Fox Factory lo ha llevado más allá, dotándolo de una preparación que recuerda a los vehículos militares más rudos.

Cuenta con una suspensión elevada 3.5 pulgadas gracias a un kit de JKS Suspension, acompañada de amortiguadores Fox Racing de 3.0 pulgadas con depósito externo. Esta configuración permite montar neumáticos Nitto Ridge Grappler de 37 pulgadas, diseñados para terrenos extremos, sobre llantas de 17 pulgadas con capacidad beadlock.

La llanta de repuesto se reubica dentro del vehículo, en un soporte tras los asientos, y se añade un panel de accesorios integrado para asegurar el equipo durante las misiones todoterreno.

Estética inspirada en los Willys originales

Visualmente, el Commando 392 evoca los primeros Jeeps militares. Su carrocería está pintada en el mismo tono que la edición especial Willys ’41, con guardabarros de acero de gran altura y parachoques modificados con inserciones del color de la carrocería.

El techo rígido se reemplaza por un toldo Bimini de lona, y se instalan puertas tubulares personalizadas que realzan la sensación de libertad sin perder la seguridad estructural.

Dentro del habitáculo, los asientos están tapizados en cuero color canela, con la palabra “Commando” bordada, recordando el propósito con el que nació este modelo.

Opciones que elevan su potencia

Fox Factory ofrece varias configuraciones adicionales para quienes buscan aún más rendimiento. Una de las más llamativas es el supercargador Whipple, que eleva la potencia hasta 705 caballos de fuerza, un salto notable frente a los 470 caballos del motor estándar.

También se puede añadir un sistema de escape Magnaflow con puntas negras, que amplifica el característico rugido del Hemi, y un cabrestante Warn de 12,000 libras, esencial para salir de atascos en rutas extremas. Cada componente ha sido pensado para quienes llevan el ADN todoterreno en la sangre.

Precio y valor de colección

El precio del Wrangler Commando 392 2026 parte desde más de $100,000 dólares, ya que la conversión agrega $69,995 dólares al costo base del Wrangler 392. Su precio, sin embargo, es lo de menos: se trata de una edición con un propósito conmemorativo y una carga simbólica única.

Es probable que los verdaderos dueños de este Jeep no sean simples entusiastas del off-road, sino hombres y mujeres que alguna vez sirvieron en el ejército y hoy ven en este vehículo una extensión de su historia personal.

